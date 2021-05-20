إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار مع غزة

انتهى اجتماع المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي “الكابينت”، منذ قليل، بالموافقة على وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.

قالت مصادر مطلعة على محادثات وقف إطلاق النار على حدود قطاع غزة المحاصر، إن إسرائيل أبلغلت مصر بموافقتها على وقف التصعيد العسكري مع الفصائل الفلسطينية، حسبما أذاعت شبكة "BBC" البريطانية.

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق النار مع غزة

وأكد رشدي أبوعوف، مراسل شبكة "BBC" في غزة، أن إسرائيل تقبل بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد على حدود غزة، قائلا: "الحكومة الإسرائيلية ستوافق على وقف إطلاق النار بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) الذي سيعقد الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش"، وهو الاجتماع المنعقد في تلك الأثناء.

وتابع مراسل BBC: "مصادر مطلعة على محادثات وقف إطلاق النار قالت لبي بي سي إن إسرائيل أبلغت مصر بموقفها.. وشاركت مصر بنشاط في محادثات وقف التصعيد".

جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

وتبذل مصر جهودا ضخمة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإنهاء التصعيد على حدود قطاع غزة المحاصر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأجرت مصر، في الأيام القليلة الماضية، اتصالات مكثفة، شاركها فيها تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة، مع مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وقيادات حركة حماس الفلسطينية، بشأن وقف إطلاق النار.

وكذلك جرت محادثات بين مسئولين أمريكيين ونظائرهم في مصر، بالإضافة إلى التواصل مع الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، أبرزها المباحثات الهاتفية بين سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في إطار سعي الإدارة الأمريكية للتعاون مع القاهرة في جهودها لوقف التصعيد ضد غزة.

حماس: مصر تبذل جهدًا ضخمًا لوقف التصعيد في غزة

في السياق ذاته، قال موسى أبومرزوق القيادي في حماس، مساء أمس الأربعاء، إنه يتوقع أن تسفر المحادثات الحالية، التي تقودها مصر وتبذل فيها جهودا مكثفة، عن وقف لإطلاق النار في غضون يوم أو يومين.

وأوضح مسئولون إسرائيليون أن إعلان اتفاق حول وقف إطلاق النار بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية يستغرق ما بين 24 ساعة و72 ساعة، مشيرين إلى أن إسرائيل تطمح في إكمال استهداف أهدافها داخل غزة خلال ذلك الوقت.