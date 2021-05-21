الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فى آخر حواراته.. تعرف على رأى سمير غانم فى حال المسرح هذه الفترة

سمير غانم مع الزميل
سمير غانم مع الزميل محمد مجدي

توفى منذ ساعات قليلة النجم الكبير سمير غانم بعدما ظل في المستشفى لأسبوع كامل إثر تعرضه لوعكة صحة ألمت به.

وفي حوار سابق لـ"الدستور" مع الراحل، تحدث عن بعض التفاصيل الحياتية الهامة مثل افتقاده لصديق عمره حورج سيدهم، وعن حال المسرح هذه الفترة خاصة بعدما عاد إليه موخرا بمسرحية "الزهر لما يلعب" مع الفنانة شيرين. 

وبسؤاله حول المختلف الذي يضعه في أي عمل فني يقدمه قال: "أنا بحكم العادة لا أعلم ما سوف أفعله في المشهد، فأنا أصعد والحديث والإيفيهات تأتي وحدها، فأنا لا أحضر كثيرًا، فطول عمري أفعل ذلك أترك الكوميديا لوقتها خلال العرض دون أي تحضير، فأنا أتذكر أن المخرج حسن عبد السلام كان يسألني ماذا سوف أقدم عند دخولي لمسرحية المتزوجون، ليفاجأ بالعديد من الأمور التي صنعتها والتي من ضمنها "الزمارة" وغيرها، فالإلهام يأتيني قبل عرض أي مسرحية بيومين، أو قبل الليلة التي تسبق العرض".

وعن رأيه في مسرحيته "المتزوجون" وغياب الراحل جورج سيدهم قال: "مسرحية المتزوجون لا تعوض إطلاقًا والفرق بينها وبين المسرحية الحالية أو غيرها مما قدمته مؤخرًا (السما والأرض)، فهي لا تعوض، فالأبطال نفسهم لم يعوضوا إلى وقتنا الحالي، فمثلا جورج سيدهم وزكريا موافي ونجاح الموجي فهم أساطير في التمثيل والكوميديا".

واستكمل: "كنت أتمنى أن يشاركنا جورج سيدهم هذه المسرحية لنستعيد الماضي، لكنه للأسف مريض للغاية، ولا يستطيع الحركة، فإذا كان يستطيع ذلك كنت جعلته معي بالتأكيد".

وعن الفرق بين المسرح الحالي والمسرح وقت عرض "المتزوجون" رد قائلا: "الدنيا كلها اختلفت عن زمان، فالشكل العام لكل شيء أصبح مختلفًا والمسرح بالطبع أفكاره والقادمين إليه تغيروا هم الآخرين، فكل عام ندخل في حياة مختلفة عن التي سبقتها، وأرى أن أسباب ذلك يرجع لتأثيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبسبب التكنولوجيا، ونحن نحاول أن نواكب العصر".

وعن رأيه في تراجع المسرح بسبب السوشيال ميديا والتكنولوجيا قال: "بالطبع المسرح هذه الفترة يعاني، فالمسرح في الماضي كان حكاية أخرى بتفاصيل مميزة وجميلة للغاية، أما الآن فأصبح عادي، والسيناريوهات نفسها أصبحت مقتبسة وتقليدية تنقصها روح الدعابة الحقيقية".
 

سمير غانم فيروس كورونا مسرحية الزهر لما يلعب مسرحية المتزوجون الفنانة شيرين جورج سيدهم إصابتة بفيروس كورونا

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

بالتكبير والتهليل.. أجواء الفرحة تعم غزة مع بدء وقف إطلاق النار

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

محمد الباز يكتب: وهل ستريحكم استقالة وزير الخارجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية