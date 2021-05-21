فى آخر حواراته.. تعرف على رأى سمير غانم فى حال المسرح هذه الفترة

توفى منذ ساعات قليلة النجم الكبير سمير غانم بعدما ظل في المستشفى لأسبوع كامل إثر تعرضه لوعكة صحة ألمت به.

وفي حوار سابق لـ"الدستور" مع الراحل، تحدث عن بعض التفاصيل الحياتية الهامة مثل افتقاده لصديق عمره حورج سيدهم، وعن حال المسرح هذه الفترة خاصة بعدما عاد إليه موخرا بمسرحية "الزهر لما يلعب" مع الفنانة شيرين.



وبسؤاله حول المختلف الذي يضعه في أي عمل فني يقدمه قال: "أنا بحكم العادة لا أعلم ما سوف أفعله في المشهد، فأنا أصعد والحديث والإيفيهات تأتي وحدها، فأنا لا أحضر كثيرًا، فطول عمري أفعل ذلك أترك الكوميديا لوقتها خلال العرض دون أي تحضير، فأنا أتذكر أن المخرج حسن عبد السلام كان يسألني ماذا سوف أقدم عند دخولي لمسرحية المتزوجون، ليفاجأ بالعديد من الأمور التي صنعتها والتي من ضمنها "الزمارة" وغيرها، فالإلهام يأتيني قبل عرض أي مسرحية بيومين، أو قبل الليلة التي تسبق العرض".



وعن رأيه في مسرحيته "المتزوجون" وغياب الراحل جورج سيدهم قال: "مسرحية المتزوجون لا تعوض إطلاقًا والفرق بينها وبين المسرحية الحالية أو غيرها مما قدمته مؤخرًا (السما والأرض)، فهي لا تعوض، فالأبطال نفسهم لم يعوضوا إلى وقتنا الحالي، فمثلا جورج سيدهم وزكريا موافي ونجاح الموجي فهم أساطير في التمثيل والكوميديا".

واستكمل: "كنت أتمنى أن يشاركنا جورج سيدهم هذه المسرحية لنستعيد الماضي، لكنه للأسف مريض للغاية، ولا يستطيع الحركة، فإذا كان يستطيع ذلك كنت جعلته معي بالتأكيد".

وعن الفرق بين المسرح الحالي والمسرح وقت عرض "المتزوجون" رد قائلا: "الدنيا كلها اختلفت عن زمان، فالشكل العام لكل شيء أصبح مختلفًا والمسرح بالطبع أفكاره والقادمين إليه تغيروا هم الآخرين، فكل عام ندخل في حياة مختلفة عن التي سبقتها، وأرى أن أسباب ذلك يرجع لتأثيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبسبب التكنولوجيا، ونحن نحاول أن نواكب العصر".

وعن رأيه في تراجع المسرح بسبب السوشيال ميديا والتكنولوجيا قال: "بالطبع المسرح هذه الفترة يعاني، فالمسرح في الماضي كان حكاية أخرى بتفاصيل مميزة وجميلة للغاية، أما الآن فأصبح عادي، والسيناريوهات نفسها أصبحت مقتبسة وتقليدية تنقصها روح الدعابة الحقيقية".

