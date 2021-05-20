«المصريين الأحرار» ناعيًا سمير غانم: فقدنا آخر جواهر أضواء المسرح

نعى حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل، الفنان القدير الكوميديان سمير غانم، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ84 عامًا، تاركًا إرثا ضخما من الأعمال الفنية المتنوعة وأبرزها الكوميديا التي صنعت الابتسامة على وجوه الجميع.

وقال الحزب، في بيان الخميس، إن الوسط الفني فقد آخر جوهرة في ثلاثي أضواء المسرح الذي قدم من خلاله الراحلون سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد فنّا يبهج القلوب للأطفال والكبار، توليفة خاصة عكفوا عليها طوال سنوات عدة، ولعل الأفلام والمنولوجات المشتركة ستظل باقية.

وأعرب الحزب عن خالص التعازى للعائلة الفنية أسرة الراحل، في فقيد مصر والوطن العربي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم قلوب العائلة ومحبيه العزاء والصبر والسلوان.

وأكد الحزب أن غانم ترك فنّا خاصا لجيل العظماء يهدف لتشكيل الوعي ورسم الابتسامة، ورحيله خسارة كبيرة للفن والمتابعين عمومًا، ونادى الحزب بتخليد اسم الفنان الراحل وإطلاق اسمه على إحدى قاعات الجامعات أو المعاهد الفنية والمسرحية تكريمًا لدوره في خدمة رسالة هادفة.

وفاة سمير غانم

توفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، متأثرًا بإصابته بفشل كلوي بعد نقله للعناية المركزة، ووضعه على جهاز تنفس صناعي بعد أن داهمه فيروس كورونا منذ 3 أسابيع مع زوجته الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

وولد سمير غانم في 1937 بعرب الأطاولة بأسيوط، وتخرّج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى كل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا "ثلاثي أضواء المسرح" التى لمعت من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، وبعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

وتباعدت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات، كان أشهرها «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير "المطربون والمضحكون"، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.