الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأسد لوفد فلسطينى: مستمرون فى دعم نضال المقاومة

الرئيس السوري
الرئيس السوري

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، وفدًا يضم عددًا من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، وتمحور الحديث حول آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة على الشعب الفلسطيني وممارسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس بهدف تغيير طابع ووضع المدينة.

وأكدّ الرئيس الأسد خلال اللقاء أنّ الكيان "الإسرائيلي" لا يفهم لغة السلام ولا الحوار فوجوده في هذه المنطقة مبنيٌّ على إرهاب شعوبها والتعدي على حقوقها، مجددًا موقف سوريا الثابت من كون القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية، واستمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل الدفاع عن نفسه واستعادة حقوقه.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد أن صمود سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من بعض الدول الغربية ومن الاحتلال الإسرائيلي، أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، منوهين بدعم سوريا المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته ووحدة صفّه.

وأشار أعضاء الوفد إلى أنّ الأحداث الأخيرة في فلسطين وما يرتكبه الاحتلال من مجازر وتدمير على الأراضي الفلسطينية يؤكد أنّ خيار المقاومة هو الأساس لاستعادة الحقوق والأراضي المغتصبة.

وضم الوفد زياد نخالة، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، والدكتور طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية -القيادة العامة وفؤاد مراغة نائب أمين عام الجبهة الشعبية وفهد سليمان نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية ومعين حامد أمين عام منظمة الصاعقة وخالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي وزياد الصغير أمين سر حركة فتح الانتفاضة ويوسف مقدح أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية والدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

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