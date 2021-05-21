تفاصيل اختطاف وقتل طفلة فى كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، اليوم الخميس، من كشف غموض العثور على جثة طفلة عقب اختفائها بـ11 يومًا، مقتولة وملقاة بإحدي الترع، حيث تبين أن سائق «توك توك»، وراء ارتكاب الجريمة بغرض سرقة قرطها الذهبي الذي كانت ترتديه، وقتلها خشية افتضاح أمره، وتم ضبطه، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة الرياض، من مواطن يُدعي حسن علي عبد الحميد، يقيم بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض، باختفاء نجلته «روضة - 8 سنوات» أثناء لهوها أمام المنزل، ولا يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم العثور علي جثتها بإحدى الترع.

وشكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والرائد محمد أبو حطب، رئيس مباحث مركز الرياض، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتبين من تحريات فريق البحث وسؤال أهليتها، أقروا بأن الطفلة اختفت أثناء لهوها أمام المنزل، وكانت ترتدي «قرط ذهبي» في أذنها.

وبتكثيف الجهود والتحقيقات، تبين أن «م.أ.م.ا» 65 سنة، سائق توك توك، ومقيم بناحية عزبة فرج الكبري التابعة لدائرة مركز الرياض، وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام باختطافها في «التوك توك» الخاص به، لسرقة قرطها الذهبي التي كانت ترتديه.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بما جاء في التحريات، مشيرًا إلى أنه استدرج الطفلة لسرقتها، وأنه خاف من افتضاح أمره وتعرف الطفلة عليه، فقرر قتلها خنقًا حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، وألقي بجثتها في إحدي الترع، بعد ربطها بالحجارة، لإخفاء ملامحها وإبعاد الشبهات عنه، وألقاها في مكان العثور عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي انتقلت إلي مكان الواقعة للمعاينة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.