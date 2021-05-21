إحالة زوجين متهمين بخطف الطفلة «كارما» لجنايات المنصورة

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، زوجين متهمين بخطف الطفلة كارما أحمد محمد عمران، 5 سنوات، في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهما بخطف الطفلة بعد أن استغلا دخول والدتها مرحاض عمومي وانتظار کریمتها خارجه وعقب خروجها اكتشفت عدم تواجدها.

وكانت كاميرات المراقبة في المنطقة قد سجلت لحظة خطف الطفلة في توك توك، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم بقيادة الرائد نصر نجم، رئيس المباحث ومعاونة النقيب ماهر الدسوقي، من ضبط المتهمين وتبين أنهما رجل وسيدة من محافظة الشرقية.

وقرر المحامي العام إحالة كل من: هناء رشوان عبدالعزيز، 29 عاما، ربة منزل ومقيمة في القنايات بمحافظة الشرقية، وزوجها المدعو حلمي حلمي محمدعبد الرحمن، 50 عاما، سائق توك توك، ومقيم قرية كفر المحمودية دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، في القضية رقم 3933 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر والمقيدة برقم 1030 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، لأنهما في تاريخ 21-4-2021 بدائرة قسم ميت غمر محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة لم تجاوز 18 عاما ميلادية من العمر وقت ارتكاب الواقعة ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بأنهما خطفا الطفلة المجني عليها کارما أحمد محمد علي علي عمران ، وكان ذلك بطريق التحايل بأن استدرجتها المتهمة الأولى إلى الدراجة البخارية (توك توك) قيادة المتهم الثاني واصطحباها إلي مسكنهما بحيث تمكنا من إبعادها عن أعين الرقباء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهام بأنهما عرضا حياة الطفلة المجني عليها وأمنها للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمر المحامي العام الأول بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم الثاني علي ذمة القضية.

وأكد أحمد محمد علي علي عمران، 30 عاما، المقيم بقرية كوم النور بمركز ميت غمر، أنه نمى إلى علمه قيام المتهمين بخطف ابنته الطفلة المجني عليها حال تواجدها رفقة والدتها بالطريق العام.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة ارتكاب المتهمين الواقعة وتمكنوا من ضبط المتهمين وعثر بمسكنهما على الطفلة المجني عليها، وبمواجهتهما أقروا بارتكابهم للواقعة.

واعترفت المتهمة الأولى بأنها هي من ظهرت في مقطع الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة، واصطحابها الطفلة المجني عليها برفقتها ومبارحة مكان الواقعة.