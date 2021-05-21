الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

مصر للطيران
مصر للطيران

اجتازت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية "FAA"، وذلك في إطار توجيهات  وزير الطيران المدني بالالتزام بالحفاظ على الاعتمادات الدولية بمختلف قطاعات الطيران المدني وفي ظل ما يمر به العالم من ظروف تفشي جائحة كورونا وحرصًا على استمرارية تقديم الخدمات الفنية للعملاء بأعلى مستوى من الكفاءة أجرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية "FAA" تفتيشاً افتراضياً على منشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عبر تطبيق ZOOM للتواصل من خلال شبكة الإنترنت وإجتازت الشركة التفتيش بنجاح وتم تجديد الاعتماد الممنوح من FAA.

 

وهنأ الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على اجتياز التفتيش بنجاح وتجديد اعتماد FAA، كما أعرب أبو العينين عن ثقته الدائمة في قدرات أبناء مصر للطيران على تحدي مختلف الظروف الصعبة وتقديم أفضل مستوى فني مشرف يستحق التقدير والثناء، متمنياً المزيد من التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب، وأضاف أن هذة الشهادات تعمل على إجتذاب عملاء جدد لتوسيع نطاق تقديم الخدمة الفنية التي تقدمها شركة الصيانة والأعمال الفنية.

 

وفي نفس السياق أضاف المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية  أن النجاح في اجتياز التفتيش يرجع إلى الجهود الكبيرة والمستمرة للعاملين بمختلف المواقع التي أثمرت عن الظهور بالمظهر اللائق خلال التفتيش، وأكد على قدرة الشركة على إجتياز أي تفتيش على مدار العام لما يتمتع به العنصر البشري من عناصر الكفاءة والدقة والالتزام والحرص على تقديم أفضل خدمة فنية بأعلى كفاءة في كافة الأوقات.

 

وأضاف صلاح الدين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التفتيش افتراضياً عبر شبكة الإنترنت؛ نظراً للظروف الحالية التي سبّبها انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا يعكس مدى كفاءة الأفراد والقدرات التي تتمتع بها الشركة وعدم تأثر المستوى الفني بالظروف التي يمر بها قطاع الطيران المدني العالمي.


وقد شمل التفتيش الإدارة العامة لتوكيد الجودة والسلامة وهناجر الشركة والمخازن الفنية والاختبارات اللا إتلافية بصيانة الوحدات وورش وحدات الفرامل وورشة البطاريات ومخزن الكيماويات ومخزن وحدات عجل الطائرات ومخزن العدد والمعايرة ومعدات الدعم وبرامج التدريب.

 

من ناحية أخرى أثنى المفتشون من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية علي جودة الأداء والتزام الأطقم الفنية بالتعليمات والتشريعات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات وكذا إستمرار تقديم مستوى فني متميز تحت مختلف الظروف.

مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز تفتيش ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية

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