انطلاق فعاليات الملتقى الأول لـ«الشباب المصري الروسي» (صور)

استضافت قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة كازان فعاليات افتتاح المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية خلال الفترة من ١٧-٢٢ مايو ٢٠٢١.

والقى كلمة الافتتاح الدكتور عبد الله الباطش، مسؤول الوفد المصري، نائبا عن وزير الشباب، قائلاً في كلمته: "نتقدم باسم الدكتور أشرف صبحي بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وهو أمرُ ليس بغريب على الشعب الروسي، فهذه هى الروح المعتادة من الجانب الروسي تجاه الشعب المصري ، وهذه الروح هي ما تجعل العلاقات بين مصر وروسيا متميزة وذات خصوصية".

كما أشاد "الباطش" بالمستوى الحالي للتعاون الثنائي المصري الروسي في مختلف المجالات "السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها"، مبينا أن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذه العلاقات بين البلدين ازدهرت وشهدت تطوراً ملحوظاً منذ الزيارات التي قام بها الزعيمان للبلدين، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والشعبية ، والتي عززت الوصول إلى اتفاق شراكة شاملة وتعاون استراتيجي ، وقع عليه الزعيمان السيسي وبوتين عام ،وصولاً لاتفاق الزعيمين على إعلان عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا.



وتابع الباطش: "نحن هنا اليوم في إحدى الفعاليات الشبابية لعام التبادل الانساني "منتدى الشباب المصري الروسي الأول" ، الذي يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وسيكون هذا المنتدى امتداداً لها من خلال الدبلوماسية الشبابية، والذي من شأنه أن يُزيد من تنمية التعاون بين البلدين".

أوضح الباطش أن التجربة المصرية في مجال تمكين الشباب والاستثمار فيهم، مؤكداً أن الاستثمار في الفرد من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما اتضح جلياً من خلال "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، مبينا دور وزارة الشباب والرياضة وبرامجها المهتمة ببناء قدرات الشباب.

من جهته، قال كونستانتين كولباكوف، رئيس مجلس الدبلوماسيين الشباب بوزارة الخارجية الروسية، "يعد هذا المنتدى جسرا مهماً لتوطيد العلاقات بين مصر وروسيا، ومحطة للتعاون الشبابي بين البلدين، مما يسهم في توافق الرؤى للدولتين".

في كلمتها، أوضحت تاتايانا سيليڤيرستوڤا- نائب رئيس ادارة البرامج والمشاريع الشبابية بالوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب،"سعدنا باستضافة هذا الحدث المهم والذي من شأنه أن يسمح لتبادل الخبرات بين الشباب الروسي والمصري في مجالات متعددة من بينها العمل التطوعي، والصناعات الإبداعية، والدبلوماسية الشبابية، ريادة الأعمال".

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