البيت الأبيض: أجرينا 80 اتصالا ضمن جهود وقف إطلاق النار في غزة
كشف البيت الأبيض عن وجود تقارير مشجعة عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إنه تم إجراء أكثر من 80 اتصالا مع كبار القادة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية وعبر المنطقة .
وأضافت "أن هذه الاتصالات كانت إما شخصية أو عبر الهاتف، وكان منهجنا هو استخدام دور الولايات المتحدة في العلاقات مع الدول على الأرض لتسيير جهودنا بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية".