الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: أجرينا 80 اتصالا ضمن جهود وقف إطلاق النار في غزة

البيت الابيض
البيت الابيض

كشف البيت الأبيض عن وجود تقارير مشجعة عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إنه تم إجراء أكثر من 80 اتصالا مع كبار القادة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية وعبر المنطقة .

 

وأضافت "أن هذه الاتصالات كانت إما شخصية أو عبر الهاتف، وكان منهجنا هو استخدام دور الولايات المتحدة في العلاقات مع الدول على الأرض لتسيير جهودنا بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية".

 

إسرائيل الفصائل الفلسطينية البيت الأبيض غزة السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة في

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

محمد الباز يكتب: وهل ستريحكم استقالة وزير الخارجية؟

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

وفاة الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية

هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط أمريكية لوقف إطلاق النار على غزة

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة