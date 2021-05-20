ألطف الحكايات.. قصة زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز

في الوسط الفني الذي تملأ أخباره صفحات محاكم الأسرة بالجرائد والمجلات، كان هناك زواج من أكثر زيجات الوسط الفني استقرارا، وهو قصة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، والتي أصبحت أشهر قصة بالوسط الفني بسبب تصريحات سمير غانم الذي خرج في كل البرامج يحكي كيف طاردته دلال عبد العزيز حتى تزوجا، ويقول بمنتهى الدهشة "دلال اللي اتجوزتني..انما أنا؟ أنا متجوزتهاش".

• البداية

بدأت الحدوتة أثناء تحضير مسرحية "أهلا يا دكتور" عند البحث عن بطلة للعرض المسرحي بعد سفر الفنانة آثار الحكيم المفاجئ، وعرض عليه الفنان جورج سيدهم الوجه الجديد دلال عبد العزيز التي كانت قادمة توا من الزقازيق؛ وبالفعل تم اختيار دلال لبطولة المسرحية ومن بعدها لتصبح بطلة حياة سمير غانم للأبد.

• مطاردة الزواج

ولكن زواج دلال عبد العزيز من سمير غانم لم يكن سهلا، هكذا تحكي دلال عبد العزيز المأساة عندما أصبحت في مطاردة لكل المعجبات الذين كانوا يحاصرون سمير غانم في كل مكان، لدرجة أنها كانت تتجسس عليه وتراقبه بسيارتها وأحيانا كثيرة تنتظره وهى مختبئة في سيارتها أسفل منزله لكي تراقب من يصعد عنده ومن ينزل.

واشتهرت دلال في الوسط الفني بتلك المراقبة لدرجة أن تحكي أن الفنان فؤاد المهندس تفاجأ بسيارة دلال الجديدة بأن العداد قد وصل لـ12 ألف كيلو وقال لها ضاحكا "أكيد منهم 11 ألفا بسبب اللف ورا سمير"، ثم حدث بعد ذلك الزواج بعد أن فشل في منعها من مطاردته وقال إن أسهل طريقة للتخلص ممن يراقبك أن تتزوجه.

قصة زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز لم تنتهى في البيت، ولكنها كانت على كل الشاشات بسبب ما يحكيه سمير غانم دائما عن ما تفعله دلال من كوراث داخل المطبخ خلال استضافته بالبرامج، خاصة "الملوخية الصفرا" التي فشلت دلال في تحضيرها، وتخرج دلال ترد عليه بأنها ليست وصفتها وأنها وصفة الفنانة ميرفت أمين، والتي خرجت للإعلام أيضا وتبرأت من الوصفة، وتصبح "الملوخية الصفرا" هي حديث البرامج ومادة الجمهور المسلية الذي يعيش مع نجمه المفضل في منزله.