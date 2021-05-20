ممثل الصين: ندعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني

دعا ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المناطق والمرافق المدنية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتيسير وصول الإمدادات والمساعدات للقطاع فورا.

وأضاف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا: "ندين تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لأعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، ونعلن عن بالغ انشغالنا حيال الأمر، وندعو لانتهاء الأزمة ومنع خروج الأوضاع عن السيطرة".

وأوضح أن الصين بصفتها رئيسا لمجلس الأمن عقدت 4 اجتماعات وطرحت 4 بيانات للصحافة للمناشدة من أجل الكف عن القتال، والتهدئة في أقرب وقت، مؤكدا أن الصين تثني على الغالبية العظمى من أعضاء المجلس على جهودهم، فرغم الصعاب ستواصل دعم المجلس لاتخاذ الإجراءات والعمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكد أن الصين اقترحت عدة اقتراحات للخروج من الأزمة، حيث تدعو لوقف العنف والقتال فورا تفاديا للمزيد من الضحايا المدنيين، فقد ألحق هذا التصعيد بالجانب الفلسطيني خسائر بشرية هائلة منهم نساء وأطفال في الأشهر الأولى من العمر.

كما دعا إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بصدق، وحماية الحقوق الشرعية ومصالح الشعب الفلسطيني، والتوقف عن بناء المستوطنات الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.

وأضاف: "ندعو إسرائيل للكف عن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وطرد العائلات الفلسطينية من أماكن سكنها، وتدمير البيوت، والعنف ضد الفلسطينيين".

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس، واحترام هذا الوضع.

وأشار إلى أنه يجب اتخاد إجراءات لمنع الكوارث الإنسانية في قطاع غزة في ظل تضافر ظروف الجائحة والحصار.

ونوه إلى أن عملية السلام في المنطقة حادت عن مسارها، وبالتالي ندعو لعودة مباحثات السلام على أساس حل الدولتين، فنحن نشاهد أن الحق الفلسطيني بدولة مستقلة منتهك بشكل مجحف، وبعد 70 عاما لم يتحقق حلم الدولة المستقلة، فالمطالب الفلسطينية عادلة وسنواصل بذل الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.