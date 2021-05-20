السفير السعودي ناعيًا سمير غانم: «وداعًا أيقونة الكوميديا»

نعى السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، الفنان سمير غانم، الذي توفي مساء اليوم، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أسبوعين.

وكتب السفير السعودي في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "أخلص التعازي لأسرته وذويه والأسرة الفنية المصرية والعربية والشعب المصري في وفاة أيقونة الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم.. سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته".

وتصدر الفنان الكبير سمير غانم موقع "تويتر" بعد دقائق من نشر خبر وفاته، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم ستقام غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفًا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وفي أول تعليق له، كتب رامي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي".

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط .

ويغادر سمير غانم، إلى مثواه الأخير، دون أن تودعه زوجته دلال عبد العزيز، بسبب تواجدها في مستشفى العزل إثر إصابتها بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوعين، وتدهور حالتها في العزل المنزلي، ما استدعى نقلها للمستشفى ووضعها على جهاز الأكسجين.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل على الشاشة، من خلال حملة إعلانية تم عرضها في شهر رمضان الماضي، شارك فيها إلى جوار زوجته دلال عبد العزيز، وابنته إيمي سمير غانم.