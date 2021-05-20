محمد بن حمدان بن زايد يتوج «نمران» بطلا لسباق مهرجان دلما التاريخي

توج الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان على متن يخت "المقام" مساء اليوم المحمل "نمران" للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة على عبد الله المرزوقي بطلا للنسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة .

وحصل نمران على جائزة مالية بقيمة 1.3 مليون درهم وسيارة.. وجاء الفوز بعد منافسة قوية طوال السباق الذي انطلق من جزيرة دلما عند السادسة من صباح اليوم مع المحمل " زيورخ" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي حل ثانياً وحصل على جائزة مالية بقيمة مليون درهم وسيارة، فيما كان المركز الثالث من نصيب المحمل " الطف " لمحمد راشد مصبح الرميثي الذي حصل على جائزة مالية بقيمة 800 ألف درهم وسيارة.

وأشاد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان في ختام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، للرياضات البحرية والتراثية ودعم سموهم الدائم للتراث الوطني الأصيل، مؤكداً أن القيادة الرشيدة غرست في نفوس الجميع عشق كل ما يتعلق بتراث الوطن إيماناً منها بأن الاعتزاز بالماضي هو السبيل لبناء أمة قوية قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل على حد سواء.

ووجّه التهنئة للفائزين في هذا السباق التاريخي مؤكدا أن الجميع فائز في هذا الحدث ولا يوجد خاسر على الإطلاق، مثمناً دور اللجنة المنظمة والمؤسسات الراعية للمهرجان وممثلي وسائل الإعلام في إنجاح المهرجان والتنظيم المميز على مختلف المستويات.

حضر مراسم التتويج .. سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة المنظمة، وغنام المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة وعدد من المهتمين بهذه الرياضة البحرية.

وكان أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة المنظمة قد سلم جائزة المركز الأول للنوخذة على عبد الله المرزوقي على منصة التتويج التي أقيمت في ميناء مدينة المرفأ، فيما سلم عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي جائزة المركز الثاني لخليفة المهيري نوخذة المحمل "زيورخ".. أما جائزة المركز الثالث فسلمها عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ليوسف أحمد الحمادي نوخذة المحمل "الطف".

وكرمت اللجنة المنظمة رعاة المهرجان على هامش تسليم الجوائز للفائزين حيث تم تكريم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة المسعود للسيارات، وجمعية دلما التعاونية نظرا للدور الكبير الذي قاموا به في سبيل إنجاح الحدث التاريخي.

يذكر أن مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع تم تنظيمه من قبل نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وشارك فيه 102 محمل شراعي من مختلف إمارات الدولة.

ويعد سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري لاسيما وأن مسافته تصل إلى 80 ميلاً بحرياً بما يساوي 125 كيلومتراً، وأقيم الحدث وفق الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد – 19 من خلال مجموعة من الاشتراطات المحددة التي تم توزيعها على المشاركين سابقاً .

واعتمدت اللجنة المنظمة منذ النسخة الأولى من السباق خط سير يمر بسبع جزر لإظهار معالمها المميزة، و جاءت انطلاقة السباق من جزيرة دلما ثم صير بني ياس، ثم جزيرة غشة، يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم، ثم الفطاير، و بعدها جزيرة البزم، ثم مروح، و أخيراً جزيرة جنانة قبل المحطة الأخيرة للسباق في مدينة المرفأ.

وتقدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه السخي ورعايته المتواصلة لمهرجان دلما الرابع، مشيراً إلى أن اهتمام سموه ودعمه الدائم السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من إنجازات على صعيد التراث البحري في السنوات الماضية.

وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي سجلها الحدث الأبرز في السباقات الشراعية، متقدما بالتهنئة والتبريكات للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة فوز المحمل "نمران" بلقب النسخة الرابعة لسباق دلما التاريخي.

وقال إن الحرص على تنظيم المهرجان في ظل إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية محكمة، ما هي إلا دلالة على اهتمام القيادة الرشيدة على دعم التراث البحري ورواده وتعزيز تفاعل الأجيال بمسيرته التاريخية، وإعلاء شأن سباقات المحامل الشراعية، ما يواكب الجهود الوطنية البارزة التي تبذلها الدولة في مرحلة التعافي من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ووجه العواني الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ولكافة الجهات الراعية والداعمة لنجاح الحدث بنسخته الرابعة.

من جانبه وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمستمر للتراث البحري، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لمهرجان دلما التاريخي منذ خروجه إلى النور قبل أربع سنوات.

وأكد أن رعاية سموه للمهرجان هي السبب الرئيسي وراء النجاح، ووجه التحية إلى شركاء الحدث والرعاة.

وهنأ الرميثي الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز المحمل نمران بلقب النسخة الرابعة من السباق .. مشيرا إلى أن الفوز المستحق جاء عن جدارة بعد منافسة شرسة قوية مع زيورخ أكدت قوة السباق منذ انطلاقته وحتى النهاية.

ووجه التحية للجميع على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا"، مؤكداً أن صحة الجميع كانت الأهم بالنسبة للجنة المنظمة.

وثمن جهود اللجنة مؤكداً أن كل فرد قام بدوره على الوجه الأكمل من أجل خروج الصورة بهذا الشكل المشرف.

من جانبه أعرب علي عبد الله المرزوقي نوخذة المحمل "نمران" بطل النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي عن سعادته بالفوز المهم، وأهدى الفوز إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن دعمه ورعايته السبب الرئيسي وراء الفوز التاريخي.

واعترف بصعوبة المنافسة مع المحمل زيورخ مؤكداً أنه اتبع استراتيجية خاصة في التعامل مع السباق، خاصة مع قوة الرياح التي زادت من سرعة المحامل وكانت تتطلب تعاملاً خاصة ودقيقاً لاسيما وأن أي خطأ في تقدير الموقف كان سيأتي بنتيجة عكسية.