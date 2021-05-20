«حياة كريمة» تُغيِّر شكل الريف: مشروعات وخدمات بالمحافظات

تواصل مبادرة «حياة كريمة» تطوير قرى الريف المصرى، عبر إنشاء محطات مياه وصرف صحى ووحدات صحية، فضلًا عن رصف الطرق وإنشاء المراكز الخدمية، بالإضافة إلى رعاية المحتاجين ورفع كفاءة المنازل المتهالكة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية كل المصريين بأن يعيشوا حياة كريمة، عبر توفير الخدمات لهم، والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، ليكون كل فرد مُنتجًا فى الدولة.

كفرالشيخ: فحص 103 آلاف طفل و30 ألف سيدة

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن المحافظة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدة أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضافت أن المديرية تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، حيث وصل إجمالى الحالات من بداية المبادرة لنحو ١٠٣ آلاف و٥٩٧ طفلًا.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية عن فحص ٣٠ ألفًا و٦٦١ سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعناية بصحة الأم والجنين؛ للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى نوفمبر الماضى.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إلى أن أعلى عدد من السيدات التى تم فحصهن تم تسجيله فى مركز دسوق، حيث تم فحص ٤٦٥٤ سيدة، تلاه مركز كفرالشيخ بعدد ٤٢٠٨ سيدات، وجاء مركز سيدى سالم فى المركز الثالث بعدد ٣٦٦٩ سيدة تم فحصها.

سوهاج: 23.5 مليون جنيه لإنشاء صرف صحى

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى سوهاج العضو المنتدب للشركة، عن بدء تنفيذ أعمال مشروع صرف صحى بقرية الصفيحة بمركز طهطا، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٣٫٥ مليون جنيه، ليخدم ٦ آلاف و٦٣٠ مواطنًا، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وقال «بدرى» إنه تم الانتهاء من تسلم موقع محطة رفع المياه، التى تبلغ طاقتها التصميمية ٥٦٢٠ مترًا مكعبًا لكل يوم، وكذلك يجرى مد شبكات الانحدار التى تبلغ أطوالها ٧٥٤٠ مترًا، وخط الطرد بقطر ٢٥٠ ملليمترًا، بطول ٩٥٠ مترًا، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت ٣٣٫٥٪ حتى الآن، على أن يجرى الانتهاء من تنفيذ المشروع فى ديسمبر المقبل.

الإسكندرية: جولات وحملات توعية وورش سباكة لترشيد استهلاك المياه

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة متابعة لمشروعات المياه التى يتم تنفيذها بقرى محافظة الإسكندرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك رفقة المهندس جويدة على، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية.

وشملت الجولة متابعة أعمال مسح احتياجات القرى المستهدفة من المبادرة وتنسيقها، ومدى تطبيق فرق العمل للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع التأكد من توافر السلامة للمعدات المستخدمة، وأخذ عينات من المياه وتحليلها، وحصر شكاوى المواطنين والبدء فى حلها، بالإضافة إلى زيارة ميدانية للمشروعات القومية بكل من قرى آدم وهداية وعبدالحليم محمود وأحمد بدوى والرابعة بذور.

وشهدت محافظة الإسكندرية تنظيم حملات توعوية وقوافل سكانية بالتعاون مع شركة الصرف الصحى، تحت شعار «معًا لنحيا حياة كريمة»، واستهدفت توعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والطرق المختلفة لذلك، وكذلك الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى الرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين، وتوزيع مطبوعات للتوعية.

كما شهدت تنفيذ ورش عمل خفيفة لتعليم بعض المبادئ الأولية للسباكة، بهدف تحسين قدرة أهالى القرى على إصلاح الأدوات الصحية والتعامل مع مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بطريقة صحيحة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أعلن عن أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابعة ونجعًا بمركز ومدينة برج العرب القديمة، والوحدات المحلية بهيج وأبوصير والغربانيات.

وشدد «الشريف» على مدى أهمية المبادرة فى تطوير القرى الأكثر احتياجًا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة أهالى برج العرب، مشيرًا إلى أن أعداد المستفيدين من أعمال التطوير تبلغ ١٣٠ ألف مواطن.

ولفت إلى أن عملية التطوير تبدأ بقطاع الصرف الصحى، وتتضمن إنشاء محطة معالجة ومحطة رفع لخدمة المنطقة، مع مد خطوط جديدة لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضى لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، بالإضافة إلى تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب ما يقرب من ١٠٠٠ عمود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلًا عن رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها.

بنى سويف: مد شبكات مياه الشرب بـ15 مليون جنيه

كشف اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، عن بدء تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب فى قرية طحا بوش بمركز ناصر، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقال إن المشروع يشمل أربع قرى، هى: «بنى عدى، وطحا بوش، ودنديل، والحرجة» بمركز ناصر بإجمالى أطوال شبكات ٤٧ كم تقريبًا بتكلفة ١٥ مليون جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية الموضوعة.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن المشروع القومى لتطوير القرى الذى يتبناه ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد أولوية لأجهزة الدولة بشكل عام، والجهاز التنفيذى بالمحافظة بصفة خاصة، مشددًا على أنه لن يسمح بأى تعثر غير مبرر فى هذا الملف المهم والحيوى الذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة أهالينا.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق بين كل الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع أو المتابعة لمعدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية التواصل المباشر، وعدم الاعتماد على التقارير الورقية، كى لا يهدر الوقت والجهد، ويعرقل الجهود الهادفة لتحقيق معدلات تنفيذ كبيرة.