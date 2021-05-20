الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ألف قرص غلال ومبيدات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب في المواد الغذائية المختلفة.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط عدد 1000 قرص حبوب قمح مجهولة المصدر، وضبط عدد 5 عبوات مبيدات زراعية مجهوله المصدر، وتحرير محضر لأحد التجار التموينيين بعد إجراء عملية الجرد لاستيلائه على سلع تموينيه دون وجه حق.

كما تم تحرير محضر لأحد مستودعات الغاز لعدم انتظام قيد الكميات والفواتير في سجل 21 بترول، وتحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد التموينية، وتحرير عدد 3 محاضر غلق لتجار تموينيين لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة من المحلات التجارية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد تمكنت، صباح اليوم الخميس، من ضبط 10 أطنان أسمدة و100 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر بالدلنجات، حيث قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى، بحملة مكبرة بنطاق مركز الدلنجات، حيث تم المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، و تم تحرير 30 محضرا عبارة عن ضبط عدد: 200  كرتونة منظفات داخل كل كرتونة 6 زجاجات زنة الزجاجة 1 لتر، بإجمالي 1200 لتر مجهولة المصدر، و50 عبوة بويات و50 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية بأحد محلات البويات والبقالة، و150 كيلو أعلاف محظور تداولها بالأسواق بأحد محلات الأعلاف والحبوب.

كما تمكنت الحملة من ضبط 200 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر زنة الشيكارة 50 كيلوجراما بأحد محلات الأسمدة بإجمالي 10 أطنان، و100 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر بأحد محلات الأعلاف والحبوب زنة الشيكارة 40 كيلوجراما بإجمالي 4 أطنان، بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وكمية من علب السجائر مجهولة المصدر بأحد محلات السوبر ماركت. 

كما تم تحرير عدد 22 محضرا لإحدى الثلاجات والمصانع والمطاعم لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والنظافة والشهادات الصحية.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

مباحث التموين وكيل الوزارة مديرية الصحة منتهية الصلاحية حملة تموينية مكبرة 1000 ضبط الأسواق

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