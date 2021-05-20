الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المخرج خالد جلال ناعيًا سمير غانم: فقدنا واحدًا من فرسان الكوميديا

الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الكوميديان الشهير سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز ٨٤ عامًا بعد رحلة عطاء ظلت مستمرة حتى آخر أيام حياته.

وقال جلال: "إن الساحة الفنية المصرية والعربية فقدت واحدًا من فرسان الكوميديا الذين أسعدوا الجماهير، استطاع فى كل أدواره بسهولة وتميز أن يدخل البهجة والسعادة فى النفوس ويرسم البسمة على وجوه الصغار والكبار، وأن يحفر اسمه فى تاريخ الفن كأحد نجوم المسرح، رحم الله الفنان سمير غانم، وألهم أسرته ومحبينه الصبر والسلوان .

وولد سمير يوسف غانم فى ١٥ يناير ١٩٣٧، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية والتقى كلا من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلا يا دكتور"، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة وفطوطة".

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