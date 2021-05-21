الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار عقار وإخلاء آخر بالجمرك.. و التضامن تقدم مساعدات للأسر المتضررة

انهيار عقار وإخلاء
انهيار عقار وإخلاء آخر بالجمرك

تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة واردة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار العقار رقم ١١شارع صالح الحكيم متفرع من شارع صفر باشا بنطاق حي الجمرك.


وبناءً على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، تم توجه مدير إدارة الحماية، مسؤل الإغاثة بالمديرية، بالتوجه على الفور لموقع البلاغ.


وتبين من المعاينة انهيار العقار من الداخل، وإخلاء العقار المجاور، وتم حصر الأسر المتضررة، وعددها  ٤ أسر بواقع ١٣ فرد، وتم توزيع مساعدة مالية استثنائيه بواقع ٢٠٠ جنيه لكل أسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي، و١٠٠٠ جنيه تم توزيعها على الأسر الأربعة مقدمة من أحد الجمعيات الخيرية، وتم توزيع بطاطين من مخازن المديرية، ووجبات غذائية من من أحد الجمعيات الخيرية.


وكانت قد تلقى حي غرب الإسكندرية، أول أمس بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار تسبب في إخلاء العقار من السكان وعددهم 6 أسر، وتم تسكين المتضررين بمدرسة الإخلاص لحين إصدار قرار لجنة فحص العقار.  

 

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بلاغًا بسقوط عقار  بكرموز بنطاق حي غرب، والذي أسفر عن تضرر 6 أسر كاملة من ساكني العقار.


وتوجهت الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندريه، وفريق الإغاثة بالمديرية إلى العقار المنهار ب13 حارة عز بكوم الشقافة، لمساعده الأسر المتضررة وعددها 6 أسر بـ18 فردًا، وتم تقديم المساعدات الإنسانية لهم.

فيما شهد حي وسط انهيار لأجزاء من عقار الاحد الماضي، إثر سقوط سقف أحد الأدوار على الطوابق السفلية من عقار بشارع صلاح سالم بمحطة الرمل دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى حى وسط الإسكندرية، برئاسة رجب النقيدي رئيس الحى، بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط أجزاء من سقف مطبخ عقار بـ ٤ ممر أرتينوف من شارع صلاح سالم محطة الرمل أمام بنك القاهرة دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.


وانتقل على الفور لموقع العقار، مدير إدارة الازمات وإدارة المتابعة بالحي ، حيث تمت المعاينة واتضح سقوط اسقف المطبخ من الدور الثالث حتي الدور الأول بدون حدوث اصابات، وتبين أن العقار قديم بحوائط حاملة ومشغول بالسكان ، ومكون من أرضي + ٣ أدوار علوية + جزء بالسطح، و صادر لة قرار الترميم رقم ٧ لسنة ١٩٩٨.


وقام الجي بإجراء إخلاء موقت للسكان دون المنقولات بقسم شرطة العطارين حماية للأرواح ، وتم الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونيًا.

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انهيار عقار الإسكندرية حي الجمرك تضرر 4أسر اخلاء عقارين

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