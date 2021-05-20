الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أعراض خطيرة».. تحذير من استخدام بروتوكول علاج كورونا دون استشارة الطبيب

الدكتور أيمن سالم
الدكتور أيمن سالم

حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، من استخدام أي بروتوكولات أو علاج لفيروس كورونا دون استشارة الطبيب المتخصص؛ لتحديد مدى ملاءمة العلاج والجرعات ومدة تناول كل دواء.

وقال سالم، إن الطبيب يقرر توقف المريض عن العلاج عند التحسن أو استمراره أو استبداله بأدوية أخرى.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن تناول العلاج بدون استشارة الطبيب قد يؤدي إلى تدهور الحالة أو أعراض جانبية قد تكون خطيرة على الجهاز الهضمي والكلى والكبد والقلب، فضلا عن الجهاز المناعي.

وأوضح أن الطبيب المعالج يصف كل دواء بجرعة محددة تتناسب مع مريض محدد وتعدل الجرعة لمريض آخر، فالمصاب بحالة خفيفة يختلف عن المتوسطة وعن الشديدة.

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