سمير غانم آخرهم.. كورونا يخطف 10 فنانين في 2021

حالة من الحزن الشديد تسود الوسط الفني في مصر والوطن العربي، بعد إعلان خبر وفاة النجم الكبير سمير غانم، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا اللعين، ومن المقرر تشييع الجنازة- غدًا- عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة الوفاء والأمل.

وقد انضمّ أسطورة الكوميديا سمير غانم، إلى قائمة حصدت 10 من نجوم الفن والإبداع الذين رحلوا متأثرين بمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال عام 2021، وترصدهم "الدستور" خلال السطور التالية..

نادية العراقية.. 16 مايو

وقبل سمير غانم رحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية، الأحد الماضى 16 مايو، إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ودخولها غرفة العناية المركزة، بعد ان تسبب تسبب فيروس كورونا في فشل وظائف الرئة والتهاب بكتيرى وانخفاض الأكسجين إلى 60٪؜-50٪؜ ومن ثم وفاتها، وشيع جثمانها من مسجد الحجاز في الهرم، ودفنها بمقابر العائلة فى طريق الواحات.

محمد ريحان.. 14 مايو

وقبلها بيومين، غيب الموت الفنان محمد ريحان ظهر الجمعة 14 مايو الجارى، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث دخل إلى مستشفى العزل قبل أن تعلن وفاته، في ظل معاناته من أزمات صحية أخرى.

وكان الفنان محمد ريحان، شارك في الموسم الدرامي الرمضاني، خلال مسلسلي "موسى" الذي قام ببطولته محمد رمضان، وأدى فيه شخصية "الشيخ صالحين" جد "موسى" وللمصادفة أن ريحان توفي أيضا ضمن أحداث المسلسل، كما شارك في أحداث مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني.

الموسيقار جمال سلامة.. 7 مايو

كما خطف الفيروس اللعين، روح الموسيقار الكبير جمال سلامة، عن عمر ناهز 75 عامًا، 7 مايو الجارى، داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر.

سوسن ربيع.. 6 مارس

رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، في 6 مارس الماضى، وكانت سوسن قد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية خلال مشوارها الفني منها عمر بن عبدالعزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون.

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يوسف شعبان.. 28 فبراير

وفي 28 فبراير الماضي، رحل الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عمر يناهز 90 عامًا، داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا، وتم حجزه بغرفة الرعاية المركزة، ووضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

محمود عبد الغفار.. 30 يناير

ورحل عن عالمنا ايضا الفنان محمود عبد الغفار، في 30 يناير الماضي، متأثرا بفيروس كورونا ايضا.

ومن أشهر أفلام محمود عبد الغفار التي قدمها في السينما المصرية "جذور فى الهواء" و"المنسى" و"المقامر" و"اتفرج يا سلام". أما المسلسلات التي شارك فيها فأبرزها: مسلسل "دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية" و"حارة 5 نجوم".

فهمي الخولي.. 29 يناير

غيب الموت الممثل والمخرج المسرحي المصري، فهمي الخولي، متأثرا بنفس الفيروس، 29 يناير الماضى، وكان "الخولي" تولى إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد، بالإضافة إلى إشرافه على فرقه تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

هادي الجيار.. 10 يناير

كما رحل الفنان الكبير هادى الجيار عن عالمنا متأثرًا باصابته بفيروس كورونا، في 10 يناير الماضى، داخل مستشفى الهرم، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

الموسيقار إلياس الرحباني.. 4 يناير

وفي مطلع العام الجاري، وتحديدا 4 يناير غيّب الموت الموسيقار اللبناني الياس الرحباني الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاماً متأثرا فيروس كورونا، بعد رحلة طويلة من الإبداع في عالم الموسيقى فهو الشقيق الأصغر للأخوين عاصي ومنصور الرحباني.

وكان إلياس الرحباني ملحناً وموزعاً وكاتب أغنيات وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، بينها نحو 2000 عربية، ومن أبرز الذين كتب الياس الرحباني أو لحّن أغنيات لهم فيروز وصباح ووديع الصافي ونصري شمس الدين وملحم بركات وماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم.