الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تهنئ هالة زايد لاختيارها رئيسًا لمجلس وزراء الصحة العرب

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاختيارها رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لدورة جديدة مدتها عامين.

ويأتي هذا التنصيب نتيجة لإنجازات الدكتورة هالة زايد في المجال الصحي على المستويين المحلي والإقليمي، وتأكيدًا لدور مصر العربي المحوري ودعمها لجميع القضايا الصحية بالمنطقة.

كما يأتي انتخاب وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع الذي تم اليوم، حيث تم الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب، نظرًا لجهودها المبذولة في رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أي تحديات صحية.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، تولت رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته السابقة خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

للرعاية الصحي وزراء الصحة العرب انتخاب الدكتورة هالة زايد اختيار مصر عضو دائم بالمكتب التنفيذي الدول العربية

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