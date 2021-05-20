الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تنعى سمير غانم: صاحب مسيرة فنية كبيرة

الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس، الفنان سمير غانم الذي وافته المنية مساء اليوم داخل أحد مستشفيات المهندسين. 

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب بأحر التعازي لأسرة الفقيد وجمهوره في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتقبله في الصالحين.

على صعد آخر، وقعت تنسيقية شباب الأحزاب بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن، بهدف إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. 

مثل تنسيقية شباب الأحزاب في توقيع البروتوكول، النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت أن دور الشباب مهم للغاية للنهوض بمستقبل مصر، مضيفة أن كل مسئول عليه دور اجتماعى وهو ما يسعده خلال تقديم الخدمات للمستحقين، وخدمة المجتمع هو واجب وطنى والدول دائما تنهض بجهود أبنائها. 

أضافت أن الرئيس السيسى حريص دائمًا على مساعدة الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة، بجانب الفئات الأخرى. ورحبت الدكتورة نيفين القباج بمشاركة شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كسفراء لوزارة التضامن الاجتماعى للوصول كل المناطق. 

وأكد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بور سعيد، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة كلنا بنساعد تستهدف خدمة المواطنين ويلبى كل احتياجاته بكل المحافظات، وأهمهم المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية لمخاطبة المسئولين. 

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