الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن أجرى اتصالا بالرئيس السيسي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن سينشر التفاصيل الخاصة بالاتصال لاحقا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال حاطة صحفية، إن الرئيس بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نعتقد أن إسرائيل حققت أهدافا مهمة في غزة وتستطيع إنهاء العمليات بالتدريج".

وأكدت أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام علاقتها في المنطقة خاصة مع من يملكون تأثيرا على حماس لتهدئة الوضع، متابعة: "نحن على اتصال مع الجميع ونتطلع إلى وقف التصعيد بالطرق الدبلوماسية وبشكل هادئ".

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في وقت سابق اليوم تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي بشأن الأوضاع في غزة.

 

الفتاح السيسي جو بايد مصر البيت الأبيض غزة العدوان الإسرائيلي على غزة

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