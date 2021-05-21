بكسر في الفقرات العنقية.. تفاصيل الحالة الصحية لمصاب فلسطيني محول من العريش للقاهرة

حول مستشفى العريش، مساء الأربعاء، المصاب الفلسطيني أحمد رشاد أحمد السيد، 24 سنة، إلى معهد ناصر بالقاهرة بسيارة إسعاف مجهزة، وذلك عقب إجراء مسحة كورونا، والتأكد من سلبيتها، وعدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحصلت “الدستور” على نسخة من التقرير الطبي للمصاب، والذي تم تحويله به من مستشفى العريش لمعهد ناصر، وتبين أنه يعاني من كسر في الفقرات العنقية الثالثة والرابعة والخامسة، وشظايا وكسر بالنخاع الشوكي.

- تحويل اثنين من العريش إلى القاهرة

وبذلك يكون يصل إجمالي عدد المصابين المحولين من مستشفى العريش هو اثنين، وهما عبدالسلام محمد أبوكاشف يعاني فقدان جلدي بالأنسجة الرخوة والأوتار والأعصاب والشرايين وبتر جزئي بأصابع اليد اليمنى واليسرى تتمثل في اليد اليمني "السبابة على مستوى المشطية، الإبهام على مستوى السلمية البعيدة، الأوسط على مستوى الوسطى، الخنصر على مستوى السلمية البعيدة، البنصر على مستوى السلمية البعيدة، وفي اليد اليسرى "الإبهام على مستوى السلمية البعيدة، والسبابة على مستوى السلمية البعيدة، والأوسط على مستوى السلمية البعيدة".

كما أنه مصاب بكسر مثبت بسلك معدني للمشطية الرابعة باليد اليمنى وفقدان جلدي على راحة الكف الأيمن والأيسر ووجود سحجات وجروح متفرقة في الصدر والرقبة والوجه ووجود شظايا متفرقة بالجفن العلوي.

كما تبين وجود نزيف بسيط بالخزانة الأمامية، وأجريت له أشعة مقطعية بالحاجب وتبين من خلالها سلامته وأجرى أشعة تلفزيونية على العين، وتبين من خلالها عدم وجود نزيف بالجسم الزجاجي، وأوضحت أن الشبكية ليس بها تهتكات أو انفصالات، كما تبين أن العين اليسرى تم استئصالها سابقاً.

وأكد الطاقم الطبي على ضرورة تنظيف الجروح بالأصابع المبتورة تحت مخدر وغيارات مستمر ومتابعة علاج دواء، كما يجري عملية إزالة المياه البيضاء، مع فحص أطراف الشبكية ومتابعة حالة القرنية في مركز متخصص في علاج الشبكية الجراحية والقرنية.

-أسماء المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا لمصر

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين، وحالتهم الصحية، هم: "أحمد إبراهيم عليوة، ويزن حازم محمد، مصابان بشظايا وجروح متفرقة بالجسد، وعماد محمد شعبان مصاب بحروق، ومنار عيد أحمد فارس مصابة بكسر في الفخذ الأيمن، وعبد السلام محمد محمد مصاب بكسر في الفخذ الأيمن ومثبت خارجى في الساعد الأيمن، وصالح أحمد صالح حميد مصاب ببتر أسفل الركبة اليسرى وكسر مفتوح مثبت بالذراع الأيمن، وسام أحمد دياب مصاب بتهتك بالكلى اليمني، واسحاق جاسر فياض مصاب بكسر مفتوح بالساق اليمنى مع مثبت خارجي، ومجاهد حسين محمد مصاب بكسر متهتك في الساق اليمنى، وشيماء صلاح على مصابة بكسر في عظمة الصابونة وقطع كلى في أربطة الركبة.

- شكر لمصر على دعمها للفلسطينيين

وتوجه أحمد إبراهيم عليوة، أحد المصابين الفلسطينيين جراء اعتداء جيش الاحتلال على قطاع غزة، والذين عبروا معبر رفح لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات المصرية، بالشكر الجزيل لمصر والقيادة السياسية، لوقوفهم بجانب فلسطين، وتيسير كل الأمور لعبور الجرحى لتلقي العلاج، فضلًا عن المساعدات التي قدمتها القاهرة ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني.

وعن إصابته، قال لـ"الدستور"، "كنت أسير في أحد شوارع غزة وبجواري أطفال في نفس الشارع، وتعرضت المنطقة لانفجار كبير ما أدى لإصابتي بشظايا وجروح متفرقة بالجسد".