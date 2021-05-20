الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأحد.. مواهب دار الأوبرا من ذوى القدرات على مسرح بالجمهورية

مواهب الاوبرا من
مواهب الاوبرا من ذوى القدرات الخاصة بالجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً لطلاب فصل ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، وذلك في السابعة من مساءالأحد  المقبل على مسرح الجمهورية.

يتضمن الرنامج مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها حبيبتي من ضفايرها، أما براوة، أبو زعيزع، نسم علينا الهوى، ما بيسألش عليا، ولا أي كلام، بعشق البحر، على رمش عيونها، حلوين من يومنا، زي الهوى، مين فينا، بانوراما من مؤلفات محمد فوزي، النهر الخالد وخذوا بالكم دي مصر أداء مريم طارق، عز الدين، عاصم محمد، ماري مجدي، مانويلا خالد، عبد الرحمن محمود، ندين ناجي، ملك محمد، فرح محمد أحمد، شرف أحمد، عبد الرحمن هشام، لبنى محمد، ستيفن روماني، عز الدين سامح، ريم هاني، إيمان محمد، حنين سامح، ومنة محمد.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام لتعليم البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون بالاضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة وامتدنشاطه إلى أوبرا الاسكندرية ودمنهور واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات القومية والدينية والاجتماعية المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا حفلات دار الأوبرا مركز تنمية المواهب حفلات الأوبرا أبرز أعمال الفنان سمير غانم

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