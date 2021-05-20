الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكافحة الغش التجارى

ضبط مصنع خل ومطبعة بدون ترخيص في حملة تموينية بطنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة طنطا، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

قامت حملة بقيادة محمد شعبان، مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، وصالح محمد رئيس الرقابة، وأحمد ورد وأشرف صبحي، المفتشون بالادارة، وسامح عنتر، واسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا منها ضبط مصنع خل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 150 كرتونة كبيرة بكل كرتونة 12 عبوة كبيرة، كما تم ضبط 15 جركن حجم كبير به مواد خام لزوم التصنيع، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

 

كما تم ضبط مطبعة بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكذلك تم تحرير 3 محاضرلمخابز قامت بإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين (17*14*11) جرام عجز في الرغيف الواحد، وايضا تم تحرير محضرين لمخابز بلدي مدعم لانتاج خبز بلدى مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية، وكذلك تم تحرير 4 محاضر لمخابز قامت بتسجيل كميات مبيعات وهمية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، كما حررت الحملة 3 محاضرعدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية والسلع لفرع جمعيتي وبدالين تموين، وأيضًا محضر غلق لمستودع غاز، حيث كان الغلق في مواعيد للعمل الرسمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر وجار إخطار النيابة العامة.

 

وكانت حملة تموينية لمدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقة رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، قد نجحت خلال المرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز كفر الزيات، في ضبط عدد ١٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم، تم تجميعها داخل مخابز بلدية بدائرة قرية كفر يعقوب، بغرض تهريبها وبيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط هذة الكمية قبل تهريبها، حيث تم ضبط مخبز بلدي في كفر يعقوب بحوزته ١٠شيكارة، ومخبز بلدي آخر في كفر يعقوب بحوزته ٥ شيكارة، ومخبز بلدي آخر في كفر يعقوب ٢ شيكارة، وتم التحفظ على هذه الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 

وأكد وكيل تموين الغربية، لـ«الدستور»، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل مَن تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

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