أفلام لا تُنسى للراحل سمير غانم مع ثلاثي أضواء المسرح

مسيرة حافلة بالكوميديا قدمها الفنان الراحل سمير غانم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح والتي كانت تضم كل من الفنان جورج سيدهم والفنان الضيف أحمد بجانب سمير غانم قدم فيها الثلاثي للجمهور أشهر الأعمال المسرحية والسينمائية للجمهور.

وترصد “الدستور” ثلاثة أفلام لا تُنسى لـ سمير غانم مع ثلاثي أضواء المسرح

وشهد عدد كبير من الأقلام السينمائية مشاركة ثلاثي أضواء المسرح مع كبار نجوم الفن والتي حققت نجاحا كبيرا نظرا لخفة ظلهم والروح الفكاهية التي يضفوها للجمهور ومن أشهرها:

القاهرة في الليل:

في عام 1963 قدم ثلاثي أضواء المسرح فيلم “القاهرة في الليل” والذي ضم عدد كبير من كبار نجوم الفن وقتها وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا تحت قيادة المخرج والمؤلف محمد سالم.

وضم الفيلم كل من المطربة شادية، والمطربة صباح، ونادية لطفي، وفؤاد المهندس، وفايزة أحمد، ودارت قصة الفيلم حول ثلاثي أضواء المسرح “الضيف وسمير وجورج” مقابلة الفنانة صباح، لكن انشغالها يجعلها تؤجل المقابلة وفي أثناء تواجدهم بمبنى التلفزيون يقومون بالعديد من المغامرات اعتقادًا منهم أن حارس التلفزيون يسعى لطردهم، وخلال ذلك يقابلون المطربات شادية، فايزة أحمد، مها صبري، نجاة الصغيرة والراقصة نجوى فؤاد خلال أداء كل منهن لفقرتها الفنية.

شاطئ المرح:

وطرح فيلم شاطئ المرح للجمهور في عام 1967 وتولى اخراجه المخرج حسام الدين مصطفى، وقصة وسيناريو وحوار كل من عدلي المولد، وعبد الفتاح السيد، وشارك في بطولته النجم حسن يوسف، ونجاة الصغيرة، وعبد المنعم مدبولي.

فرقة المرح:

وبعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم شاطئ المرح قدم ثلاثي أضواء المسرح في عام 1970 فيلم “فرقة المرح” للمخرج فطين عبد الوهاب، والذي شارك في بطولته النجم الكبير محمد رشدي، والفنانة شمس البارودي ونجوى فؤاد.

ودارت قصة الفيلم حول رحلة لصيد الاسماك ويصطحب عادل أصدقاءه الثلاثة، وأثناء الصيد يجدون حقيبة ثقيلة ويسرع الثلاثة لالتقاطها، فيجدون بداخلها شحنة مخدرات وثلاثة من رجال العصابة يراقبون الموقف عن بعد، وعندما يصل الأصدقاء إلى الحقيبة يتدخل رجال العصابة للإمساك بالحقيبة، وهنا يظهر ضابط البوليس لطفي ويحاول القبض عليهم.

ودارت قصة العمل حول الشاب حسام الذي كلف أحد أصدقائه بمراقبة ابنته نورا أثناء قيامها برحلة إلى الإسماعيلية، تقع نورا في حب حسام، ويبادلها نفس المشاعر إلا أنها تعلم بمهمته وأن ما بينهما كان وظيفة يؤديها بأمانة، فتوافق على خطبتها لشاب عاطل بالوراثة لكي تنتقم من حسام ولكنها لم تستطع أن تقاوم مشاعرها، في نفس الوقت لا يكف حسام عن محاولاته في إقناعها بحبه الصادق فيعود الوصال والوفاق بينهما.

أعمال فرقة ثلاثي أضواء المسرح المسرحية

وقدم ثلاثي أضواء المسرح 9 أعمال مسرحية خلال مسيرتهم الفنية وهي: “طبيخ الملائكة، وفندق الأشغال الشاقة، وحواديت، وكل واحد وله عفريت، والراجل اللى جوز مراته، وموسيكا في الحي الشرقي، وجوليو ورومييت، والمتزوجون، واهلاً يادكتور”.