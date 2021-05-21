الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العامة للاعتماد والرقابة الصحية توافق على اعتماد مستشفى هيئة قناة السويس

مستشفى هيئة قناة
مستشفى هيئة قناة السويس

وافقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل على تسجيل مستشفى هيئة قناة السويس بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية بسجلات مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بالهيئة بعد نجاحها في اجتياز متطلبات تسجيل المستشفيات 2021 الصادرة عن الهيئة والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا".. وذلك بناءا على الزيارة التقييمية التي قام بها فريق من الاعتماد والرقابة الصحية بعد تقدمها للتسجيل في مارس 2021 .. لتبدأ المستشفى بذلك تقديم خدماتها الصحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية إلى منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بإجمالي طاقة استيعابية (180 سرير) بمحافظات المرحلة الأولى للمشروع.

مستشفى هيئة قناة السويس

وأكد الدكتور أشرف اسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على أن تضافر جهود شركاء النجاح الأساسيين مع الهيئة من وزارة الصحة، والقطاع الخاص والمنشآت الطبية العسكرية، والمستشفيات الجامعية إلى جانب المستشفيات التابعة للوزارات الأخرى، والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية هو ما سيحول الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع وهو ما يضمن تحقيق التنافسية وتنوع الخدمات العلاجية المقدمة وكذلك تغطية كافة التخصصات الطبية التي يحتاجها المريض.

تكريم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن هيئة قناة السويس تعكف على تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة، عبر تطوير الأقسام الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، بالتوازي مع تطبيق أفضل معايير الجودة، وثقل خبرات العنصر البشري من أطباء وأطقم تمريض وفنيين، مؤكدًا أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ للعاملين بالهيئة وذويهم والمواطنين بمحافظات القناة الثلاث، ضمن أنشطة المسئولية الاجتماعية المتنوعة التي تحرص الهيئة على القيام بها من أجل المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وافقت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تسجيل مركزين تابعين لهيئة قناة السويس وهما: المركز الطبي بميدان الجمهورية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقدم خدماته لـ16000 أسرة ويشمل معمل للتحاليل الطبية و 24 عيادة خارجية في تخصصات (الأطفال – الباطنة – الجلدية – النفسية والعصبية – الأسنان – الأنف والأذن – النساء والتوليد – الرمد ) إلى جانب المركز الطبي الأولي ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد والذي يضم 6 عيادات خارجية (باطنة – عظام – نساء وتوليد – جلدية – أنف وأذن – رمد)

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