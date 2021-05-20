بريطانيا: نقدر جهود مصر لخفض التصعيد بين إسرائيل وفلسطين

أكد السفير طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا، أن القيادة المصرية تولي اهتماما للوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو ما تجلى في صورة قوافل المساعدات الإنسانية وكذلك رصد 500 مليون دولار لدعم إعادة إعمار غزة.

جاء ذلك خلال مشاركة طارق عادل سفير مصر لدى لندن، أمس الأربعاء، في الاجتماع الذي عقده مجلس السفراء العرب مع "جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار التشاور والتواصل العربي البريطاني المُستمر بهدف خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب بيان لوزارة الخارجية اليوم.

واستعرض السفير عادل الجهود المصرية لوقف التصعيد ومساعي الوصول للتهدئة المنشودة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم إمكانية الوصول إلى تهدئة دائمة دونما معالجة القضية الفلسطينية من خلال عملية سلام حقيقية وفعالة.

وأشار السفير المصري إلى الاهتمام الذي توليه القيادة المصرية للوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو ما تجلى في صورة قوافل المساعدات الإنسانية التي تعبر الحدود دعماً للمدنيين في غزة، وكذلك رصد 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يعطي دلالات واضحة على الإسهام التنموي لمصر في قطاع غزة خلال المرحلة القادمة.

من جهته عبر الوزير البريطاني خلال الاجتماع عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق للتهدئة، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تقوم باتصالاتها أيضاً دعماً لجهود خفض التصعيد وصولاً إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، الأمر الذي يُشكِل ضرورة مُلحة لتهيئة الأجواء من أجل إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية مرة أخرى.

شكري يستقبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد

وفي سياق آخر، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، في وقت سابق اليوم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض مُجمل التحركات والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر على كافة الأصعدة لاحتواء التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة، ودعم مساعي التوصل إلى تهدئة للأوضاع بشكل عاجل، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لإنهاء حالة التوتر الحالي واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء، وكذلك التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين للوقوف على احتياجاتهم وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

كما أكد الوزير شكري أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التأزم الحالي، والعمل لعدم تكراره عبر إعادة إحياء مفاوضات السلام باعتبار ذلك السبيل الرئيسي الذي يضمن التوصل لحل الدولتين ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.