الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فنانون يستعيدون ذكرياتهم مع ملك الكوميديا سمير غانم: «مش هننساك»

سمير غانم
سمير غانم

بعيد رحيله عن عالمنا حرص عدد من الفنانين على نعي الفنان سمير غانم الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، عن طريق استرجاع ذكريات طفولتهم وشبابهم معه، والأعمال الفنية التي شاركهم فيها.

 

نجلاء بدر

أعربت الفنان نجلاء بدر، عن حزنها بوفاة سمير غانم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وعلقت قائلة: “قلبي وجعني عليك يا غالي، يا ذكريات الفرح و الضحك و الحب من غير حساب، اللي بيروح مش بتعوض ولا بيرجع، لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان”.

 

 

ريهام حجاج

بينما استرجعت الفنانة ريهام حجاج ذكريات تعاونها مع الفنان الراحل سمير غانم قائلة: "خبر صادم و محزن و يوجع القلب، أول أدواري كنت طالعة بنت العظيم سمير غانم في مسلسل شربات لوز...، من أحلي و أجمل و ألذ ذكراياتي إللي دايما بفتكرها و بحكيها هي كواليس هذا العمل معاه ... الله يرحمك و يحسن إليك و يجعلك من أهل الجنة و يصبر الفنانة دلال عبد العزيز و إيمي و دنيا و كل عشاقك و محبينك علي فراقك".

وأضافت: “وداعا يا صاحب أطيب قلب و أجمل ضحكة و أرقي أخلاق.. بنحبك و حانفضل نحبك و ندعيلك بالرحمة عمرنا ما حاننساك”.

 

أكرم حسني

ونعى الفنان أكرم حسني الفنان سمير غانم قائلًأ: “وداعاً أسطورة الكوميديا سمير غانم. مفيش كلام يوفي مكانتك وأهميتك في حياتنا كلنا. ربنا يرحمك ويصبر كل الملايين اللي بيحبوك على فراقك وخالص التعازي لمدام دلال ودنيا وإيمي، ربنا يصبركم”.

 

محمد محمود عبد العزيز

واسترجع الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكرياته مع الفنان الراحل سمير غانم قائلًأ: "{إنا لله وإنا إليه راجعون} النجم العظيم سمير غانم فى ذمة الله، والله ما عارف اقول ايه... يوم حزين بجد... كان ليا عظيم الشرف انى عاصرت و عرفت حضرتك عن قرب... الله يرحم حضرتك و يصبر اهلك و حبايبك و يصبرنا جميعاً يا رب... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للنجم الكبير سمير غانم و لكل من رحلوا عنا)".

 

 

شيكو

أما الفنان شيكو فاسترجع ذكريات لقاؤه بالفنان سمير غانم قائلًا: “الله يرحمك يا اظرف واحد جه في تاريخ مصر و الوطن العربي...ربنا يرحمك بحق كل ابتسامة كانت بسببك طول مشوارك الطويل...شرف ليا اني شوفتك و عرفتك في الحقيقة....البقاء لله يا سمورة...الفاتحة”.

 

 

محمد صبحي

ونعى النفنا محمد صبحي رحيل الفنان سمير غانم قائلًا: “إنّا لله وإنا إليه رَاجعُون الأستاذ والصديق والزميل والإنسان رحل عّنا اليوم وترك لنا ولجمهوره الكبير في العالم موروثا كوميديا صنع البهجة والضحك والابتسامة .. سمير غانم .. ما صنعته في الفن كسبنا أكثر منه انساناً زميلاً مُحباً لكل زملائه .. ندعو الله أن يرحمك ويسكنك فسيح جناته وأن يُلهم أسرتك الغالية الصبر والسلون” .

 

منة فضالي

بينما نعت الفنانة منة فضالي وفاة سمير غانم قائلة : “رحل عن عالمنا نجم الكوميديا ونجم المسرح الاستاذ العظيم سمير غانم البقاءلله حتوحشنا يا استاذ”.

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