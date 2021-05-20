بعد وفاته.. محطات في حياة سمير غانم

توفى اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل أحدى مستشفيات القاهرة الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 85 عاما بعدما قدم أكثر من 160 فيلما سينمائيا وما يقرب من 50 مسرحية و80 عملا إذاعيا، إضافة إلى فوازير رمضان التي قدمها لمدة لا تقل عن 10 أعوام متتالية.

الدستور ترصد محطات دخول سمير غانم عالم الفن والكوميديا

البداية رسوبه في كلية الشرطة

ولد بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وبعد الثانوية العامة التحق بكلية الشرطة مثل والده الذي كان ضابط شرطة، لكنه رسب لمدة عامين فقرر أن ينقل دراسته إلى كلية الزراعة في الإسكندرية، وتخرج منها، ومن هنا كانت البداية.

ثلاثي أضواء المسرح

التقى سمير غانم بعد التخرج بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد وبدأ مشوارهم الفني ثم قاوموا بتكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح ولاقت الفرقة نجاحات واسعة وحققت شهرة كبيرة في جميع أنحاء مصر ولكن بعد وفاة الضيف أحمد تم تفريق الفرقة.

سمير غانم وجورج سيدهم

وبعد وفاة الضيف أحمد اتجه سمير غانم مع جورج سيدهم للتمثيل معاً في عدة مسرحيات من بينهم مسرحية "المتزوجون"، ثم كانت آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلا يا دكتور".

فوازير رمضان "فطوطة"

تمكن سمير غانم في فترة الثمانينات والتسعينات من تقديم فوازير رمضان لمدة لا تقل عن 10 أعوام متتالية والتي حملت اسم فوازير "فطوطة" والتي قدم بها شخصيتي سمورة وفطوطة.

تنوع أعماله الفنية

وتنوعت أعماله الفنية خلال فترة السبعينات بين السينما والمسرح والتلفزيون حيث شارك وقتها في العديد من الأفلام الناجحة منها أفلام "الصديقان، لسنا ملائكة، واحد في المليون، السراب، المجانين الثلاثة، نحن الرجال طيبون" وعدد آخر من الأفلام.

كما شارك في العديد من الأعمال وهي: فيلم "سنوات الانتقام" بالإضافة إلى مسرحية "فخ السعادة الزوجية" كما شارك في فيلم "البنات عايزة ايه"، وفيلم «أذكياء لكن أغبياء».

فيلمان ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية

قدم الكثير من الأفلام الناجحة في تاريخ السينما المصرية وفي عام 1996 ميلاديًا صدرت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد الصادرة، حيث كان من بينهم فيلمين شارك بهما، وهما "خلي بالك من زوزو، المذنبون".