دفتر عزاء على منصات التواصل لوداع سمير غانم: «رحيلك صعب أوي»

نعى عدد كبير من الفنانين الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا، حيث أعرب كل فنان عن حزنه الشديد لوفاة "ملك الكوميديا" كما وصفوه.

وبكى هاني رمزي الفنان سمير غانم بكلمات مؤثرة قال فيها: "خبر وفاتك صعب قوى يا سمورة، ده أنت بهجتنا وضحكتها وأى كلام يتقال لا يمكن يوفيك حقك كفنان أو إنسان، لكن طبعا البقاء لله وحده ودى سنة الحياة، عزائى لكل الأسرة ولكل مصرى وعربى فى كل الدنيا وربنا يعزينا إحنا ويصبرنا على فراقك".



كما شارك الفنان سيد رجب صورة للفنان الراحل سمير غانم لنعيه قائلًا:"مصر والوطن العربي فقد اليوم "ملك الكوميديا".. خالص العزاء لأسرته ولكل مُحبيه".

فيما نعى الفنان أشرف عبد الباقي سمير غانم عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، حيث شارك صورة للراحل وعلق عليها قائلًا: “البقاء لله ربنا يرحمك يا أستاذ”.

كما أعربت الفنانة حنان مطاوع عن حزنها بخبر وفاة سمير غانم وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قائلة: “خبر حزين، من أجمل واطيب وألذ خلق الله، ربنا يرحمك ويصبر دنيا وإيمي ويشفي مدام دلال”.



أحمد رزق

أما الفنان أحمد رزق فنعى سمير غانم بالدعاء له بالمغفرة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك قائلًا :"ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك الجنة يا رب".

ونعى الفنان أحمد العوضي سمير غانم عبر صفحته بفيسبوك قائلًا:""البقاء لله، الفنان سمير غانم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا فطوطة وداعًا كابتن جودة وداعًا ميزو، وداعًا مسعودي.. رحمة الله علي سمير غانم" .

أما الفنان ياسر جلال فقدم خالص تعازيه عبر صفحته على فيس بوك في الفنان الراحل قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان سمير غانم فى ذمة الله ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته".

كما وقامت وفاء عامر بنشر صورة للفنان الراحل على فيس بوك، مصحوبة بتعليق قالت فيه: “البقاء لله وداعًا سمورة.. ربنا يرحمك يارب”.