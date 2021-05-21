«الدستور» تنفرد بنشر حكم تأييد حبس الراقصة جوهرة (صور)

حصلت "الدستور" على صورة طبق الأصل من الحكم النهائي بتأييد حبس الراقصة الاستعراضية ايكارترينا اندريفا، والشهيرة بـ"جوهرة"، وذلك في قضية تحريض على الفسق والفجور.

وجاء في نص الحكم، أنه بعد ثبوت تحريات الجهات المختصة والاطلاع على الأحراز والدفوع، تبين أن الراقصة سالفة الذكر قامت بالنزول من على مسرح أحد الملاهي الليلية ودخولها بين الحضور واستعراضها لحركات وإيماءات جنسية واستعداء الزبائن حولها، الأمر الذي حدده القانون بأنه يقع تحت عقوبة التحريض على الفسق والفجور وتحريض العامة على فعله، لذا استقرت المحكمة على تأييد حكمها على المدعوة بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ.

وكانت "الدستور" نشرت تفاصيل هروب الراقصة الاستعراضية ايكارترينا اندريفا الشهيرة باسم "جوهرة" من أحد الفنادق بوسط مدينة الغردقة، في منتصف شهر أبريل الماضي، بعد علمها أن أجهزة الأمن تبحث عنها.

وأشارت المصادر إلى أن الراقصة جوهرة صادر ضدها حكم نهائي بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في القضية رقم 2585 لسنة 2018، جنح الجيزة، حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة، موضحة أن المتهمة استأنفت على الحكم برقم 32451 لسنة 2019 والذي تم تأييده.

وكانت الراقصة جوهرة نشرت صورًا لها داخل ساحة مسجد الميناء بالغردقة خلال شهر رمضان، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسلب مهاجمين الراقصة ومسؤولي المسجد بسبب واقعة التصوير.

تعليق أوقاف البحرالأحمر على ظهور الراقصة جوهر بمسجد في الغردقة



وأكد مصدر مسئول بمديرية أوقاف البحر الأحمر، لـ الدستور"، إن واقعة التصوير التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لاعلاقة لهم بها، مؤكدًا أن الصور المتداولة تم التقاطها في فناء ساحة الانتظار خارج المسجد وليس داخله كما يُقال، مشيرًا إلى أن المسجد مفتوح من الخارج كمزار سياحي ويتم وضعه على خريطة الزيارات السياحية ويأتي له سياح من مختلف الجنسيات.

وأضاف المصدر أن المسجد يُخصص أماكن لتغيير الملابس وارتداء الزي الإسلامي للسياح قبل دخولهم لساحة المسجد والالتزام بالقرارات المنظمة لجدول زيارة السياح وتحركاتهم داخل المسجد ويرافقهم خلال الزيارة أحد العاملين بالمسجد إلى جانب المرشد السياحي.

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