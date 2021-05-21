الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استكمال ورفع كفاءة 5 طرق بدمياط

طرق
طرق

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، أنه تم التصديق على إدراج 5 طرق بمحافظة دمياط ضمن المشروع القومى للطرق الذى تنفذه وزارة النقل لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة شبكات الطرق الرئيسية بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه تم التواصل مع وزارة النقل فى هذا الخصوص، وفقًا لما جاء بتوصيات الاجتماع المُنعقد خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل للمحافظة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشارت "المحافظ" إلى ما تضمنه ذلك المخطط لاستكمال ازدواج طريق المنصورة /دمياط الشرقى، وكذا تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورة الغربى بدءًا من دمياط مرورًا بالمنصورة حتى المحلة وطنطا وذلك على عاميين ماليين، وأيضًا طريق ١٨٦ الكاشف الجديد بتفتيش السرو للربط بين طريق دمياط / المنصورة الشرقى حتى طريق ترعة السلام على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام، واستكمال طريق ترعة السلام حتى تقاطعه مع محور ٣٠ يونيو وأخيراً طريق رأس البر الغربى لرفع كفاءة الطريق بداية من منطقة مرور السنانية حتى بوابة رأس البر متضمنًا طريق الميناء، منوهة الى أن هذه الأعمال ستتم بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتقدمت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل على استجابته السريعة لمطالب المحافظة والنواب، وحرصه على دعم هذه المنظومة بمحافظة دمياط بما يحقق رفع كفاءة الطرق الرئيسية بها.

وأشارت "المحافظ" الى ما تضمنه ذلك المخطط لاستكمال ازدواج طريق المنصورة /دمياط الشرقى وكذا تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورة الغربى بدءًا من دمياط مرورًا بالمنصورة حتى المحلة وطنطا، وذلك على عاميين ماليين، وأيضًا طريق ١٨٦ الكاشف الجديد بتفتيش السرو للربط بين طريق دمياط / المنصورة الشرقى حتى طريق ترعة السلام على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام، واستكمال طريق ترعة السلام حتى تقاطعه مع محور ٣٠ يونيو. 

دمياط محافظ دمياط منال عوض مصطفى مدبولى مجلس الوزراء

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