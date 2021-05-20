تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين

أجرى مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخابات إعادة تشكيل هيئة المكتب، اليوم الخميس، خلال جلسته الإجرائية.

وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الانتخابات أسفرت عن: انتخاب الدكتور محمد شفيق محمد الهادى لمنصب الأمين العام، وانتخاب الدكتور ياسمين أحمد أبوالخير وكيلا للمجلس، وانتخاب الدكتور أيمن محمد حلمى الأمين العام المساعد، وانتخاب الدكتور عبدالعزيز محمد الجوهري أمينا للصندوق، وانتخاب الدكتور محمد سامى أحمد حجازي أمين الصندوق المساعد.