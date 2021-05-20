الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين

خالد سليم نقيب البيطريين
خالد سليم نقيب البيطريين

أجرى مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخابات إعادة تشكيل هيئة المكتب، اليوم الخميس، خلال جلسته الإجرائية.

وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الانتخابات أسفرت عن: انتخاب الدكتور محمد شفيق محمد الهادى لمنصب الأمين العام، وانتخاب الدكتور ياسمين أحمد أبوالخير وكيلا للمجلس، وانتخاب الدكتور أيمن محمد حلمى الأمين العام المساعد، وانتخاب الدكتور عبدالعزيز محمد الجوهري أمينا للصندوق، وانتخاب الدكتور محمد سامى أحمد حجازي أمين الصندوق المساعد.

تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء

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