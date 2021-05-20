خطوات الاستفادة من تطبيق «أرغب» لعمل توكيل في الشهر العقاري

أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، كتيبا بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتضمن الكتيب، تطبيق أرغب في عمل توكيل الذي أصدرت الوزارة.

وأتاحت الوزارة التطبيق من منطلق سعيها لإتاحة خدماتها ورؤيتها التي تركز على تيسير وصول الخدمة للمواطن، على الهاتف المحمول لحجز خدماتها والتي تمكن المواطن من حجز دور خاص عن طريق الهاتف قبل الذهاب الي مكتب التوثيق

وتعمل وزارة العدل على تطوير وتحديث أساليب وطرق تقديم الخدمات المتميزة التي تسهل وتوفر على المتعامل من خلال تقديم خدمات الكترونية والاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ويمكن من خلال التطبيق استعراض مكاتب التوثيق التي تقدم الخدمات الإلكترونية وعدد المواطنين المتقدمين لخدمة عمل توكيل صباحا ومساء ويمكن للمستخدم حجز دور بتاريخ ووقت معين لعمل التوكيل الخاص به وذلك توفيرا لوقت المواطنين.

خطوات حجز موعد لإصدار التوكيل

1- الدخول لـ«Play store» المتجر الإلكتروني وتحمل التطبيق الخاص بوزارة العدل.

2- ادخال الرقم القومي ثم الضغط على زر التأكيد.

3- تحديد يوم وميعاد الحجز الذي ترغب فيه استخراج التوكيل.

4- سيظهر امامك قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS»

5-- تظهر أمامك بياناتك التي قمت بإدخالها، يوضح لك عدد الحاجزين معك في نفس اليوم ..اضغط على زر التأكيد، سيتم إلغاء الحجز في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد له.

كما تم إطلاق خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع.

حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات: 1- عام قضايا، 2- رسمي عام، 3- رسمي شامل (عام-بنوك)، 4- في الأمور الزوجية، 5- إدارة مركبة، 6- بيع مركبة، 7- توثيق عقد بيع مركبة، "وإقرارات "8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحيـــة، 9- بالشطب، 10- إقرار رسمي، 11 - بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الالكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، 12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده، 13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه.

Screenshot_٢٠٢١٠٥٢٠-١٨٥٥٣١_Google Play Store

Screenshot_٢٠٢١٠٥٢٠-١٨٥٦٠٣_Drive

Screenshot_٢٠٢١٠٥٢٠-١٨٥٦١٥_Drive

Screenshot_٢٠٢١٠٥٢٠-١٨٥٥٢٥_Google Play Store