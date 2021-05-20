الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي وبايدن يتفقان على مواصلة التنسيق لاحتواء التصعيد في فلسطين

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن

تلقى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره وتثمينه جهود الرئيس السيسي الحثيثة مع جميع أطراف القضية. 

وأكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

وتم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.

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