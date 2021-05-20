الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تبحث آليات التعاون مع «التعمير الألماني» فى مشروعات الموارد المائية

اجتماع بوزارة الري
اجتماع بوزارة الري

عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعاً اليوم الخميس، مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، بحضور عدد من ممثلي بنك التعمير الألماني “BMZ”، والاتحاد الأوروبي، لاستعراض ومناقشة آليات التعاون وآليات التمويل المتاحة لديهم، وتطورات الوضع الحالي للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة؛ لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات. 

يستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

وأوضحت رئيس قطاع التخطيط، أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، قد استعرض سابقا مع مسئولى بنك الإعمار ، حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر واستراتيجية الدولة للتعامل معها والمشروعات التي تنفذها الوزارة فى ذات الشأن مثل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذى يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلو متر طولي من الترع المتعبة فى المرحلة الأول خلال عامين، بالإضافة إلى مشروعات معالجة مياة الصرف الصحي والزراعي مثل مشروع مصرف المحسمة ومصرف بحر البقر لإعادة استخدام المياه لسد الفجوة المائية وتقليل التلوث .

كما أنه من المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي خلال الأيام القادمة، مع وضع آلية لحصر كافة المساقى الخاصة وأن تتزامن خطة تأهيلها مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى تحويل الأراضي والزمامات الزراعية بها إلى رى حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

وزارة الري التخطيط الموارد المائية تاهيل الترع تبطين الترع

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