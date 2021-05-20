الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قومي المرأة يستأنف فعاليات برنامج «مدن آمنة وأماكن خالية من العنف» بالإسكندرية

فعاليات المجلس القومي
فعاليات المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، استئناف العمل بمشروع برنامج مدن آمنة وأماكن خالية من العنف في مصر، للشهر الثالث على التوالي، وينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس وإشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع الإسكندرية، ويستهدف منطقتي السيوف وبشاير.


وأشارت مقررة الفرع إلى أنه تم على مدار هذا الأسبوع تنفيذ أنشطه بالتوازي  بمنطقتي التدخلات، ورشة عمل حرفية لتعليم السيدات استخدام النول اليدوي لإنتاج كليم، وبمشاركة 10 من أهالي مدينة بشاير الخير ١ بغيط العنب على مدار 4 أيام شرح لكيفية عمل النول وأنواعه وأنواع الخيوط المستخدمة وكيفية تنسيق الألوان والمساحات.

واستطاعت كل متدربة استخدام النول وطرق تنسيق المساحات وكيفية التنوع والإبداع في اختيار الألوان للحصول على منتج نهائي جيد لتسويقه وبيعه، وتم إنتاج نماذج من الشنط والكليم باستخدام خيط الصوف الطبيعي.


ونظمت ندوة تحت عنوان حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم من العنف» بمقر جمعية شباب من أجل التنمية بالسيوف شماعة.

وحاضر في الندوة هاجر مرعي، وسعاد صالح عضوات الفرع وتناولتا بالحديث سبل التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة وكيفية تدريبهم وإكسابهم مهارات الاعتماد على النفس وحمايتهم من  التعرض لأي إيذاء نفسي أو جسدي.

كما تم عقد دورة حاسب آلي بوحدة تكنولوجيا المعلومات بمقر الفرع تحت عنوان «مايكروسوفت باور بوينت» واستهدفت الفتيات حديثي التخرج الباحثات عن العمل على مدار ثلاثة أيام واكتسبت المتدربات المهارات الأساسية لكيفية استخدام العروض التقديمية وتجهيز عروض بشكل مناسب، واستخدام أدوات البرنامج بكفاءة وإتقان واستطاعت كل متدربة في نهاية الدورة تجهيز عرض تقديمي خاص بها.

 

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مدن آمنة القومي لمرأة الإسكندرية فعاليات بشاير الخير

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