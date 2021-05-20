«الري» تعلن توفير لقاحات كورونا للعاملين في قطاعاتها وأسرهم

أعلنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارةالمركزية للشئون الطبية، بدء توفر لقاح فيروس كورونا المستجد COVID - 19، لجميع العاملين في قطاعات وديوان عام الوزارة وأسرهم، فى إطار الحرص على سلامة جميع العاملين وتقديم الرعاية الصحية لهم.



كما أوضحت أنه سيتم توفير فريق طبى من الإدارة الصحية بالوراق فى الجيزة برئاسة الدكتورة عزة الشيخ، فى الوزارة لتقديم لقاح فيروس كورونا المستجد COVID - 19 للراغبين في ذلك.



يأتى ذلك فيما تواصل وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، قبل عودة العاملين والمترددين من إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي علي الضرورات، بالإضافة إلى تعقيم مبنى الوزارة بالكامل.



إجراءات وقائية لحماية العاملين



كما تقوم أجهزة الوزارة المعنية بحملات مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة للتعقيم ، وإتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطهير وتعقيم مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه والجراجات.



كما تم التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر ،مع الإلتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

