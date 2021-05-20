دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة بسبب كورونا

أجلت دائرة رجال القضاء باستئناف القاهرة، الدعوى القضائية المقامة من المستشار سعد مجاهد للمطالبة بوقف انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر والمقرر إقامتها 4 يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا مما يعرض حياة القضاة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر قضائية، إن دائرة طلبات رجال القضاء أصدرت قرارا بتأجيل نظر الدعوى لـ21 يونيو أي بعد إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت المصادر أن مقيم الدعوى قدم طلبا أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته للجمعية العمومية للقضاة طالب خلاله بوقف إجراء الانتخابات التزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا وحرصا على حياة القضاة من خطر الإصابة.