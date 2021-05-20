تموين المنيا تستقبل 201 ألف طن من الأقماح وتحرر 75 مخالفة

أعلنت مديرية التموين بالمنيا الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021 حتى نهاية يونيو المقبل، حيث تم اليوم الخميس توريد 201788 طنا و569 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح.

من ناحية أخرى، تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 75 مخالفة متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم ضبط 75 مخالفة متنوعة، منها 58 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات –توقف عن الإنتاج -عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات - قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 17 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات منتهية الصلاحية -ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية -اخري أسواق).

ويتابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.

سعر توريد القمح

وسعر توريد القمح المحلى هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب و درجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيهات للأردب، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.



ويتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، والمسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون.

يذكر أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذى تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014 .

مواعيد استلام الأقماح



وتفتح نقاط استلام الأقماح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام، أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين المزارعين، كما أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح وأنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام.