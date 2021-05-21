أسطورة فنية.. مطربو وشعراء العالم العربي ينعون سمير غانم

نعي عدد كبير من نجوم الطرب والشعراء، الفنان الكبير سمير غانم بعدما رحل عن عالمنا مساء أمس متاثرا بفيروس كورونا المستجد ، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.

وكتب الشاعر الكبير أمير طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات، ناعيا الراحل "‏رحمة الله على الاسطورة الفنان الكبير سمير غانم، اللَّهُمَّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات بجوار حبيبك ومصطفاك (صلّى الله عليه وسلّم)" .

فيما كتب الشاعر أيمن بهجت قمر، "‏وداعا يا ألذ ويا أظرف ويا ألطف واحد في مصر البقاء لله .. الفاتحة" .

- راغب علامة: حبيب الملايين

وكتب النجم اللبناني راغب علامة :"‏رحمة الله عليك يا حبيبنا وحبيب الملايين ورفيق الأجيال، رحل الكبير‎ سمير غانم بعد أن أسعد الناس على مدى أكثر من خمسين عاماً .. البقاء الله، إنا لله وإنا اليه راجعون الى جنة الخلد".

في حين كتب المطرب حمزة نمرة:"‏ربنا يرحم الفنان الكبير سمير غانم رحمة واسعة، سيخلد اسمه كأحد أفضل ظرفاء مصر في العصر الحديث إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت كارمن سليمان :"‏إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان ‎سمير غانم في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر حبايبك على فراقك ".

أما النجمة اللبنانية اليسا :"‏نجم جديد بيودّعنا بعد مسيرة طويلة من الأحلام اللي زرعها وتركها للمكتبة العربية بكاملها، سمير غانم، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة الحياة ظالمة وسرقتك من دون ما نقدر نودّعك متل ما بتستحق".

- لطيفة: أخدت معاك الضحكة

ونعت التونسية لطيفة الراحل وكتبت :"‏الله يرحمك اخدت معاك الضحكة والبهجة ستظل دايما مدرسة سيذكرها التاريخ في وجداننا ضحكنا وفرحنا معاك، ربنا يرحمك انا لله وانا اليه راجعون ‎سمير غانم".

وقال الشاعر محمود الخيامي :"‏رحمة الله علي الأستاذ والوالد الكبير ‎سمير غانم، عزائي لأسرة الفقيد ولكل مصر والوطن العربي في فقد القيمة الكبيرة ولا نقول الا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وقالت كارول سماحة، "‏ما أصعب هذه الأيام التي نمر بها، وما أبشع الطريقة التي نخسر فيها أحبائنا، حزينة جدا على رحيل الفنان الكبير ‎سمير غانم يا من أضحكنا بروحه الحلوة وأعماله المبهجة والمفعمة بالأمل، أتقدم بأحر التعازي من دينا إيمي وحسن و جميع محبيه في العالم العربي ".