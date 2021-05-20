الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوم حزين في تاريخ الكوميديا: مؤلفان وفنان يودعان سمير غانم بكلمات مؤثرة

سمير غانم
سمير غانم

حرص المؤلفان عبد الرحيم كمال وعمرو محمود ياسين والفنان محمد جمعة على نعي الفنان الكبير سمير غانم الذي وافته المنية مساء اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وشارك عبد الرحيم كمال منشور عبر حسابه بفيس بوك نعى فيه سمير غانم بكلمات مؤثرة قال فيها: “مات النجم صاحب الدم الأخف والألطف في مصر وداعًا سمير غانم، وداعًا لنوع من الكوميديا كان باسمه وتوقيعه وداعًا أيها القادر على إضحاك الجميع وداعًا يا آخر الثلاثي العظيم، يوم حزين في تاريخ الكوميديا”.

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بينما شارك عمرو محمود ياسين منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك قال فيه: “إنا لله وانا اليه راجعون.. وداعًا الفنان الكبير الذي لن يتكرر. سمير غانم".

 

بينما شارك الفنان محمد جمعة منشور له عبر فيسبوك ناعيًا سمير غانم قائلًا: "مع السلامه يا حبيبي.. ربنا يرحمك، بحق كل ابتسامه اترسمت علي وش بني آدم".

 

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