«المهن التمثيلية» تنعى سمير غانم: عزاؤنا لزوجته ومحبيه

نعت نقابة المهن التمثليلة الفنان الكبير سمير غانم الذى غيبه الموت مساء اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا.

قالت النقابة، في بيان الخميس: "تنعي المهن التمثيلية إلى جموع العالم العربى فى كل مكان الفنان النجم العظيم الذى أضحكنا كثيرًا الأستاذ سمير غانم خالص العزاء إلى الفنانة دلال عبد العزيز وإلى الفنانة دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم والفنان حسن الرداد والإعلامى رامى راضون والى كل محبيه، ولنا جميعًا وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وسمير غانم مواليد 15 يناير 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وتباعدت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.