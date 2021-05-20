نجوم الفن يبكون سمير غانم: ماذا قال كريم عبدالعزيز وأمير كرارة وحمادة هلال؟

سيطرة حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان سمير غانم، وحرص كريم عبد العزيز وأمير كرارة وحمادة هلال على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل بعد أن وافته المنية، مساء اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى كريم عبد العزيز سمير غانم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلًا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله الاستاذ/ سمير غانم رحمه الله وجعل مثواه الجنة..نسألكم الدعاء.. خالص العزاء لأسرته ومحبيه”.

أما الفنان أمير كرارة، فشارك منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك وعلق قائلًا: “البقاء لله أسطورة الفن العربي وراسم الضحكة والابتسامة في قلوب الملايين الفنان سمير غانم”.

بينما شارك الفنان حمادة هلال صورة للفنان الراحل سميرغانم قائلًا: "البقاء لله اللهم ارحم عبدك سمير غانم ‏رحمة واسعة يا أرحم الراحمين ‏‏‏اللهم انزل على أهله الصبر والسلوان”.