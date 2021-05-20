الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اختيار الدكتورة هالة زايد رئيسًا للمكتب التنفيذي لـ«وزراء الصحة العرب»

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، لدورة جديدة مدتها عامان، لتصبح مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي لدورتين على التوالي.

وجاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ووزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذي.

وأوضح "مجاهد" أن انتخاب الدكتورة هالة زايد رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب جاء بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع، حيث تمت الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب، نظرًا لجهودها المبذولة في رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أي تحديات صحية.

وأضاف "مجاهد" أنه تم خلال الاجتماع أيضًا اختيار مصر عضو دائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لأول مرة في تاريخ المكتب التنفيذي، حيث أكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس دور مصر المحوري والريادي في الوطن العربي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أعربت عن تقديرها للسفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والوزراء أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر لرئاسة دورة جديدة للمكتب، وكذلك اختيارها عضو دائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون بين جميع الدول العربية بما يساهم في توفير الأمن الصحي لجميع الشعوب العربية وبما يعود بالنفع والازدهار على جميع البلدان.

من جانبهم، توجه وزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذي بالشكر للدكتورة هالة زايد، لرئاستها المتميزة للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، ومتابعتها الحثيثة لجدول أعمال المكتب التنفيذي بالرغم من تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الدورات الـ 52 و ال 53 والـ  54 ، والـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، فضلاً عن تقديمها الدعم الدائم والمستمر لجميع الدول العربية خاصة التي تعاني من تحديات.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تولت رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته السابقة خلال الفترة  من 2019 حتى 2021.

وزراء الصحة العرب الصحة للمكتب التنفيذي جامعة الدول العربية اختيار مصر عضو دائم بالمكتب التنفيذي

الأكثر قراءة

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

وفاة الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا

«بروفة».. وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» الهدف من امتحان مايو للشهادة الثانوية

بعد وفاته متأثرًا بكورونا.. أبرز المعلومات عن الفنان سمير غانم

نجوم الفن يبكون سمير غانم: ماذا قال كريم عبدالعزيز وأمير كرارة وحمادة هلال؟

«الإرهابي في كتب الطلاب».. إقالة رئيس قسم بجامعة طنطا وصف سيد قطب بـ«الشهيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تضرر 46 مدرسة جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

بوتين يأمر بإجلاء مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة من غزة

تحركات حاسمة.. ماذا تفعل مصر لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة قريبًا؟