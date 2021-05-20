بعد وفاته متأثرًا بكورونا.. أبرز المعلومات عن الفنان سمير غانم

غيّب الموت الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، بعد صراعٍ مع فيروس كورونا، داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

أبرز المعلومات عن الفنان سمير غانم

ونعى عدد من الفنانين الفنان سمير غانم الذي أثرى الحياة الفنية بعددٍ من الأعمال التي ظلّ الجميع يتابعها بمختلف أعمارهم حتى الآن.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان الراحل سمير غانم:

ولد سمير يوسف غانم في 15 يناير 1937.

تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى كلا من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية.

قدّم الثلاثة فنانين بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، ثم انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

في ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.

يعتبر سمير غانم واحدا من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

تزوج من الممثلة دلال عبدالعزيز وذلك بعد لقائمها معا في مسرحية "أهلاً يا دكتور"، ولديهما ابنتان هما دنيا، وأمل الشهيرة في التليفزيون باسم "إيمي".

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يذكر أن الفنان سمير غانم تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى من خلل في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.