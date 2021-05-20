إعلان الفائزين بمسابقة حروب الجيل الرابع بـ«تعليم القليوبية»

أعلنت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من تحديد أسماء الفائزين في مسابقة حروب الجيل الرابع، التي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق وجار التصفية النهائية للمشاركين، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية الفائزين بالمسابقة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وكانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى برئاسة اشرف محمود قد أطلقت مسابقة حروب الجيل الرابع «حرب العقل والنفس» لمعلمي وطلاب المرحلة الثانوية فى جميع مدارس محافظة القليوبية

قال أشرف محمود مدير الموهوبين بتعليم القليوبية ان المسابقة عبارة عن بحث ورقى او عروض تقديمية «بور بوينت» على ألاتقل صفحات البحث عن ثمانى صفحات ولا تزيد على اثنتى عشرة صفحة ويجب أن يكون البحث واضح ومسموح أن يكون البحث بخط اليد او كمبيوتر مدعوم بالصور.

ويتم الاشتراك بعروض تقدمية بوربوينت بشرائح واضحة مدعومة بالصور والفيديوهات على اسطوانة CD .



أوضح محمود أن المسابقة انطلقت فى الأول من أبريل من المقرر تكريم العشرة الأوائل من المعلمين والعشرة الأوائل للطلاب ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم يوم الخميس المقبل بحضور وكيل وزارة التعليم، مشيرا إلى أن المسابقة تساهم في التعريف بحروب الجيل الرابع ودورها في نشر الأكاذيب والأفكار المغلوطة التي تؤثر على العقل والفكر وتدمر الأجيال والأوطان.



قال الدكتور ياسر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن الهدف من المسابقة أن يعرف الطلاب والمعلمين أن ما يحاك لمصر من إشاعات ومؤمرات لا حدود لها لتنمية روح خدمة الوطن والعملية التعليمية في إطار إهتمام المديرية بالموهوبين بإعتبارهم مستقبل مصر.



يذكر أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي في القليوبية دشنت العديد من المبادارت والمسابقات منها مبادرة «كلنا نحب الجيش المصري، الشرطة المصرية فى القلب»، إلى جانب مبادرة لتدريب طلاب الصف الثالث الإعدادي الملتحقين بالصف الأول الثانوي على التابلت والعديد من المسابقات والرحلات المجانية.