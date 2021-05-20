الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بورسعيد تستقبل شُعلة أولمبياد الطفل المصري باحتفالية بميدان الشهداء (صور)

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، شعلة أولمبياد الطفل المصري، في احتفالية كبيرة أقيمت بميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد.

شهدت الفعاليات أغاني وطنية وعروضا لفرق الكاراتيه المشاركة وكذلك قائدو الدراجات النارية، وذلك على صوت الأغاني الوطنية، وحمل الجميع أعلام مصر سعادة بالأولمبياد الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعد أولمبياد الطفل المصري نموذجاً لمحاكاة للدورة الأولمبية، وتهدف إلى بث الروح الرياضية وتعريف الطلائع بأهداف ميثاق الدورات الأولمبية.

يشارك في أولمبياد الطفل المصري 2021 في نسخته الثالثة الأطفال من سن 12 إلى 14 عاماً، من المشاركين من مراكز الشباب والأندية، ويتم التسجيل إلكترونيا داخل مراكز الشباب واخر موعد لتسجيل المشاركة من الجنسين 30 مايو الحالي.

تضم الألعاب الأولمبية 11 لعبة هي "كرة القدم خماسيات، كرة السلة، الكرة للطائرة، كرة اليد، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، المصارعة، السباحة، ألعاب القوى، رفع الأثقال".

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
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أولمبياد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شعلة الطفل كبيرة

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