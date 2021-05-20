عزام الأحمد يطلع أبو الغيط على تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي عزام الأحمد، اليوم الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم في مدينة القدس والضفة الغربية والعدوان على قطاع غزة.

وقال الأحمد في تصريح له عقب اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم الخميس، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إنني اطلعت الأمين العام على التحرك الذي تقوم به القيادة الفلسطينية من أجل الإسراع والحد من العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة، والاعمال الوحشية التي تمارس بالقدس ومحاولات تهجير ومصادرة المنازل في حي الشيخ جراح، بالإضافة الى القرارات التي صدرت عن البرلمان العربي في جلسته الطارئة بشأن فلسطين.

وأضاف الأحمد، انه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهد العربي المشترك بشكل عملي والخروج من دائرة الإدانات، وضرورة التزام الدول العربية بالقرارات التي تتخذها أو اتخذتها بدءا بمبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتسلسل تنفيذها والوفاء بالالتزامات التي أقرت خاصة أن هناك تلكؤا في تنفيذ هذه المبادرة من بعض الأشقاء.

وأوضح أن اللقاء تناول أيضا الاتصالات التي تقوم بها الجامعة مع أطراف بالمجتمع الدولي وما يقوم به الأمين العام شخصيا على الصعيد العربي الداخلي من أجل العمل على تعزيز وحدة الموقف والتضامن العربي وضرورة القيام بخطوات عملية وفعلية لصمود شعبنا، كما أكد الأمين العام أن ما يحدث في فلسطين من مواقف بطولية الان هو مجال فخر للأمة العربية لأنهم يشكلون الدرع الواقي للقدس نيابة عن الأمة.

وأشار الأحمد، إلى أنه رغم ما تعانيه الشقيقة مصر اقتصاديا يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مساهمة مصر بنصف مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.